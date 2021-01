Varsler ny boom til sommeren: – Det blir stappfullt

Har du begynt å tenke på hvor du skal tilbringe sommerferien i år, eller avventer du litt til?

Sommeren 2020 var det Lofoten og Sørlandet som ble turistvinnerne, med en kraftig økning av norske turister.

Ferske tall TV 2 har hentet inn viser at mange nordmenn allerede har bestemt seg for hvor de skal ta turen i sommer. Fjorårets feriefavoritter er spesielt populære og merker at etterspørselen er høy.

– Bestillingene renner inn. Vi regner med at vi er utsolgt lenge før sommeren, sier direktør for Dyreparken Overnatting, Øyvind Eikaas til TV 2.

DYREPAKEN: Mange nordmenn tok turen til Dyreparken og Abra Havn i fjor sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Økning i forhåndsbookinger

Flere hoteller i Kristiansand melder om en økning i forhåndsbookinger på over 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Vi har allerede en økning på 20 prosent i forhåndsbookinger i turistmarkedet i juli, sier direktør Kristofer Eastwood ved Clarion Ernst Hotel i Kristiansand.

Han sier at det kommer bookinger inn daglig.

– Sørlandet har alltid vært populært blant nordmenn om sommeren og de fleste hotellene har svært høy beleggsprosent i juli, men det vi ser nå er at mange har sikret seg overnatting tidligere enn før. Det kommer nok til å bli fullt tidlig, sier Eastwood.

Må bygge ut

Like utenfor porten til Dyreparken ligger Dyreparken hotell og overnattingsbyen Abra Havn. Hotellet er stengt nå og vil være det fram til påske på grunn av korona og lav interesse for kurs og konferanser.

Likevel er de optimistiske med tanke på sommeren.

– Allerede nå er 50 prosent av leilighetene i Abra Havn utsolgt i juli og også mai og juni ser svært bra ut. Det er ingen tvil om at mange nordmenn skal til Sørlandet i sommer, sier Øyvind Eikaas.

Han kan fortelle at etterspørselen er så stor at de bygger ut antallet overnattingsplasser.

– Vi jobber nå med å bygge ut kapasiteten fordi vi ser at markedet øker. På hotellet strømmer også bookingene inn til sommeren, men her er det fortsatt en del ledig. Vi regner uansett med at det blir stappfullt i sommer, sier Eikaas.

Spennende i Lofoten

I Lofoten er reiselivsnæringen spent. Mange steder melder om stor pågang og flere aktører som leier ut rorbuer melder om utsolgte overnattingsplasser i både juni, juli og august. Likevel kan det vise seg at det blir en del ledig før sommeren.

– Det vi ser er at det er mange utenlandske turister som har booket rorbu og annen overnatting, men det er jo fortsatt usikkert om de kommer på grunn av reiserestriksjonene. Dersom de ikke kommer vil det åpne for nordmenn på jakt etter fantastisk natur, sier lederen i Visit Lofoten, Line Samuelsen.

TURISTER: Det var fullt av turister i Lofoten i sommer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Foreløpige tall viser at vi fikk en økning i antall kommersielle overnattinger i juli i fjor på rundt en prosent til tross for at ingen utenlandske turister kom. Vi håper at grensene åpnes snart for vi lever av turisme hele året og ikke bare i feriemåneden til nordmenn, sier Samuelsen.

Vestland blir populært

En fersk reiselivsundersøkelse fra Virke viser at rundt 60 prosent av de spurte vil ta sommerferien i Norge og det er Vestland, Sørlandet og Lofoten som er de foretrukne feriedestinasjonene.

Dersom grensene både her hjemme og i Europa fortsatt holdes stengt i sommer vil trolig enda flere nordmenn reise rundt i eget land.

– Dersom de utenlandske turistene svikter i sommer så tror jeg nok at Vestland med sine flotte fjorder vil få mange nordmenn på besøk. Så er det jo fint om de tar en tur til Sørlandet også, avslutter en smilende direktør ved Dyreparken Overnatting, Øyvind Eikaas.