Få om noen har holdt hardere i bensinmotoren enn gamle, ærverdige og myteomspunnende Rolls-Royce. Bilmerket som i årtier ble sett på som den ultimate luksusbilen, over alle andre.

Til tross for at de allerede for en god stund tilbake siden viste en elektrisk konseptbil, har de tydelig gitt uttrykk for at dette ikke er noe de villig til å satse på i første omgang. Det har vært snakket om 2030. Og da kanskje mer av tvang, enn av egen fri vilje.

– Vi har ingen etterspørsel etter elbil fra våre kunder, men må kunne komme i posisjon til å selge slike biler om lovkravene forbyr oss å selge biler med forbrenningsmotor.

Det sa en talsmann for merket for en tid tilbake.

Med BMW-hjelp

Nå har pipen fått en annen lyd. Alt tyder nå på at Rolls-Royce vil vise en ny elbil allerede i løpet av året og at denne vil bli en realitet i løpet av 2022. Det melder det anerkjente britiske bil-nettstedet Autocar.

Den elektriske Rolls Royce 102EX, ble vist i 2011. Nå ser det ut som at en elbil fra det ærverdige merket blir en realitet, i samarbeid med BMW.

Bilen vil etter alt å dømme utvikles ved BMWs utviklingssenter i München. Den nye elbilen vil trolig hente mye teknologi fra BMW iX og den kommende modellen i7, som også blir vist i 2022.

Ved nærmere ettertanke er det kanskje ikke helt meningsløst bygge en elektrisk Rolls-Royce. Disse bilene kjøres generelt ikke over veldig lange avstander. Da bruker eierne gjerne privatfly. Dette sammen med at et av merkets viktigste salgsargumenter er den silkemyke gangen og en drivlinje med lite vibrasjoner og svært lavt støynivå.

Viktig i USA og Kina

De fleste av kjøperne bruker bilene sine i byer som i økende grad tenker på å forby biler med forbrenningsmotorer i nullutslipps-soner, for å få folk til å ta kollektiv, eller gå og sykle.

Det er kanskje ikke det helt opplagte alternativet for alle Rolls-Royce-eiere.

Et annet viktig aspekt er markedene i Kina og USA, hvor fokuset på elektriske biler er stort.

Ryktene sier av bilen vil få firehjulsdrift, en solid batteripakke på over 100 kWt og en rekkevidde på minst 500 kilometer. Noen lettvekter blir bilen ikke. Vi snakker om minst tre tonn med luksusbil.

Rolls-Royce har også beskyttet navnet Silent Shadow. Det er vel grunn til å tro at denne betegnelsen, som for øvrig er i god Rolls-Royce-stil, kan bli brukt på den nye elbilen derfra.

