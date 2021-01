Regjeringen vil spytte inn penger i Norwegian

Regjeringen sier de vil gi pengestøtte til et rekonstruert Norwegian, men forutsetter at private investorer stiller opp. Norwegian sier at det kan redde dem.

Det opplyser regjeringen i en pressemelding torsdag morgen.

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4-5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Norwegian svarer i en pressemelding at de er «svært tilfreds» med regjeringens beslutning.

«Dette øker mulighetene betydelig for at Norwegian kommer gjennom krisen og kan fortsette å være en viktig aktør i norsk luftfart», skriver Norwegian i meldingen.

Stiller tre krav

Dersom Norwegian lykkes med å gjennomføre forretningsplanen som de nylig la fram, sier regjeringen at de kan bidra med et hybridlån.

Nybø understreker at Staten ikke har planer om å bli eier i Norwegian.

Dette er kravene til regjeringen, dersom de skal spytte inn penger:

Norwegian må hente ny kapital på minimum 4,5 milliarder kroner hovedsakelig fra institusjonelle og strategiske investorer.

Deltakelsen i et hybridlån vil skje på markedsmessige vilkår.

Det er en forutsetning at selskapet får endelig godkjent en samlet restruktureringsplan innenfor de rammer selskapet har lagt frem.

– Målet med regjeringens mange tiltak i luftfartspolitikken er å sikre et godt flytilbud og et sterkt norsk luftfartsmarked når vi igjen kan få mulighet til å reise etter pandemien. Vi tror et rekonstruert Norwegian kan være en viktig aktør i norsk luftfart i fremtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i pressemeldingen.

På rett kurs

Koronapandemien har ført Nowegian inn i en enorm økonomisk krise som følge av restriksjonene i Norge og resten av verden.

Jacob Schram takker regjeringen for hjelpen, og sier at det vil hjelpe dem til å komme på rett kjøl.

– Dette er et signal om at staten tror på planen vår, og at de er villige til å støtte den. Det er en kvalitetssikring som kan tyde på at planen er god nok til at investorer kan komme til, og at det er mulig å finne gode løsninger for kreditorer.

– Iselin Nybø sa at hun ville gå inn med en liten del av de 4,5 milliarder kronene, vil det være nok?

– Vi forholder oss ikke til beløp foreløpig. Vi må hente fire til fem milliarder kroner total. Staten har sagt at de er villige til å støtte det. Nå gjenstår det å bli enige om hvilket beløp det er snakk om, sier Schram.

Positiv

Han forteller videre at Norwegians viktigste oppgaver er å redusere flyflåten og gjelden, samt å finne kapital.

– Det er ikke lett å selge fly slik situasjonen er i dag. Hvordan tror du det vil gå?

– Jeg er positiv, og en optimist. Denne kvalitetssikringen hjelper oss i forhandlingene som gjenstår. Når det er sagt, så er det mye arbeid som gjenstår. Vi skal bli enige med kreditorene om planen, og få på plass nye investorer, svarer Schram.

Norwegian har gått inn i en irsk reorganisasjonsprosess og rekonstruksjonsforhandlinger i Norge.

Forrige uke la selskapet fram en forretningsplan som innebærer blant annet at de skal tilby ruter i Europa og uten langdistanse, samt en kraftig reduksjon i gjelden.

Planen til flyselskapet er å ha rundt 50 fly i drift i 2021 og å gradvis øke til omtrent 70 fly i 2022, avhengig av etterspørsel og reiserestriksjoner.