Derfor er ekspert skeptisk til Arsenal-overgang for Ødegaard

Martin Ødegaards ønske om spilletid har utløst hektisk aktivitet hos flere europeiske storklubber. 22-åringen kobles til Real Sociedad og Sevilla, men også i England har Ødegaards ønske blitt lagt merke til.

Ifølge velinformerte David Ornstein er Arsenal-manager Mikel Arteta en beundrer av nordmannen. The Athletic skriver at Arsenal-direktør Edu iverksatte forhandlinger allerede i forrige uke. Fra før er Real Madrid-eiendommen Dani Ceballos på lån i London-klubben. Kommunikasjonslinjene mellom Arsenal og Real Madrid er åpne.

Arsenal skriker etter kreativ kraft på midtbanen. Den siste tiden har Emile Smith Rowe blomstret, men med Ødegaard på plass blir presset på den engelske 20-åringen mindre.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller skjønner at Arsenal er interessert i Ødegaard.

– Ødegaard er sjanseskapende, og Arsenal mangler den kreative spilleren på midtbanen. Men jeg må si at jeg er litt skeptisk. Da tenker jeg på det å gå til Premier League midt i en sesong. Et nytt lag i en ny liga. Jeg synes Ødegaard passer noe bedre i en spanske klubb, enten det er Real Sociedad eller Sevilla. Jeg føler det ville vært det riktige nå, selv om det hadde vært stas å se ham i Premier League, sier Stamsø-Møller.

Trevor Morley deler ikke skepsisen til Stamsø-Møller.

– Det hadde vært topp å se ham i Premier League. Han har kvalitet, og jeg tror han passer i måten Arteta ønsker at Arsenal skal spille på. Med Artetas ambisjoner og unggutta i Arsenal tror jeg dette ville vært perfekt match, sier Morley.

Artetas jobb var i fare før jul, men fem seire av seks mulige har gitt den spanske manageren arbeidsro. Satsingen på unggutter som Smith Rowe og Bukayo Saka har båret frukter. Det trengte London-klubben, for i kulissene utviklet situasjonen rundt høyt gasjerte Mesut Özil seg til en hodepine for Arteta. At Özil nylig dro til Fenerbahce frigjør plass og penger til Ødegaard.

Stramsø-Møller mener nordmannen besitter en del av de samme kvalitetene som Özil har. Den yngre utgaven av Özil, vel å merke.

– Han har blitt en voksen mann, tar mye ansvar på banen og løper mye. Han ligner litt på slik Mesut Özil en gang var, og det savner Arsenal virkelig. Jeg kan forstå at Arsenal har lyst på en sånn type spiller nå, sier TV 2-eksperten.