Fotballryktene: – United vil vinne kampen om stortalent

Mens PSG prøver å lokke Manchester City-stopper til Paris. Få dagens fotballrykter her!

Daily Star viser til Sport som hevder at Manchester United jobber i kulissene for å overliste Barcelona og Manchester City i kampen om signaturen til stortalentet Gabriel Veron fra Palmeiras i Brasil. Angivelig ønsker klubben seg mer for 18-åringen enn de 330 millioner kronene de mottok da Gabriel Jesus ble solgt til City tilbake i 2017.

Talksport skriver at Tottenham, West Ham og Sheffield United er blant en rekke klubber som er interessert i en låneovergang for Manchester Uniteds midtbanespiller Jesse Lingard. Porto og Nice nevnes også som aktuelle klubber.

Det meste tyder på at Manchester City-stopper Eric Garcia er på vei til Barcelona når kontrakten går ut til sommeren, men Mundo Deportivo melder at PSG vil forsøke å snappe opp 20-åringen foran nesen på katalanerne.

Daily Mail skriver at Tottenham-back Danny Rose er ønsket av tyrkiske Trabzonspor. 30-åringens kontrakt går ut til sommeren.

Tottenham øyner samtidig en overgang for Southampton-spiss Danny Ings, som har 18 måneder igjen av avtalen med The Saints. Det skriver The Sun.

West Ham forbereder ifølge Daily Star et nytt bud på 373 millioner kroner for Sevilla-spiss Youssef En-Nesyri.

Sky Sport skriver at Frank Lampard beholder jobben som Chelsea-manager inntil videre. Han kan derimot få sparken dersom resultatene ikke blir bedre.

Wolverhampton er i ferd med å sikre seg Real Sociedad-spiss Willian José på lån med opsjon på kjøp, melder Telegraph.

Arkadiusz Milik blir når som helst presentert som ny Marseille-spiller, skriver Fabrizio Romano. Napoli-spissen kommer på låneavtale som blir permanent.