Slår alarm om Pablo Escobars flodhester

Forskere advarer om at flodhestene som Pablo Escobar brakte til Colombia har blitt et stort problem for landets vannveier.

At det finnes en populasjon av flodhester i Colombia er ikke selvsagt. De har faktisk ikke noe der å gjøre, men det var noe verdens mest kjente narkobaron, Pablo Escobar, ville gjøre noe med.

Derfor importerte han på 1980-tallet flere individer til sin private dyrehage. I alt skal det ha vært snakk om fire individer: Én hann og tre hunner. I flere år levde flodhestene livet innenfor gjerdene i dyrehagen som var på narkobaronens private ranch.

GLAD I DYR: Pablo Escobar er kanskje verdens aller mest kjente narkobaron. Foto: AP / NTB

Men i 1994 ble Escobar skutt og drept, og med det fant også flodhestene hans veien ut i naturen.

Siden den gang har flodhestene fått leve fritt i Colombias ville natur. De har også blitt flere med årene. I dag skal bestanden være på rundt 80 individer.

Advarte om avføringsproblem

I 2020 ble det ropt varsku rundt flodhestene. Man fryktet at dyrene kunne ødelegge for andre dyr, som normalt hørte til i området.

Smithsonian Magazine har rapportert at lokalbefolkningen opplevde at flodhestenes avføring påvirket forholdene i grunnvannet.

De store pattedyrenes avføring førte til veksten av en type bakterie, også kjent som blågrønne alger, som truer vannkvaliteten.

– Våre modeller forutser at et verst tenkelig utfall vil være at bestanden fortsetter å vokse, med langvarig negativ økologisk og sosioøkonomisk effekt, het det i studien.

Selv om myndighetene av den grunn iverksatte en rekke tiltak for å få bukt med den stadig voksende flodhest-bestanden, har positive resultater latt vente på seg.

Har blitt turistattraksjon

Et av tiltakene myndighetene har prøvd, er å sterilisere flere av dem. Men det har vist seg vanskelig, og blant lokalbefolkningen har de store dyrene blitt tatt godt imot, den dårlige vannkvaliteten til tross.

Ifølge NBC har flodhestene ført med seg en god del turisme, noe lokalbefolkningen har tatt imot med åpne armer.

Det må nevnes at flodhestene også er beskyttet av miljøloven i Colombia, og at det derfor ikke er lov å felle dyrene.

Ber myndighetene avlive individer

Den siste utviklingen i saken er nå at forskere ber myndighetene vurdere deres holdning til å avlive individer i flodhest-bestanden i landet, ifølge NBC. Dette for å i større grad kunne kontrollere den.

I studien er det også påpekt at lokalbefolkningens kunnskap om dyrene er for dårlig, og at det derfor må spres informasjon om dyrene og hvilken effekt de har på sitt nærmiljø.

– Denne kunnskapen er essensiell for at lokalbefolkningen skal vite om den sosiale og økologiske effekten dyrene har. Potensielt kan hundretusenvis bli rammet hvis det skjer noe med en av de viktigste vannkildene i Colombia, står det i studien.