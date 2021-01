Forgjengerne samlet i sin hyllest av Biden – med ett unntak

I tillegg til å måtte håndtere en pandemi ute av kontroll, en økonomisk krise og raseforskjeller, må Joe Biden forsøke å forene et splittet USA. Nå oppfordrer landets tidligere presidenter innbyggerne til å legge politiske forskjeller til side.

Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama oppfordret amerikanerne til samhold.

– Hvis amerikanerne elsker sin neste som de vil bli elsket selv, vil mye av denne splittelsen ta slutt, mener republikaneren Bush, som får støtte av demokraten Clinton.

– Vi trenger en ny start. Alle må komme ned fra sin høye hest, og strekke ut en hånd til sine venner og naboer, og forsøke å få det til å skje, sier Clinton.

Obama takket Bush

Bidens tidligere sjef Obama bruker et eksempel fra sin egen innsettelsesseremoni i 2009 for å illustrere behovet for samling.

– Et av mine beste minner fra min innsettelsesseremoni var ydmykheten og omtanken Bush viste meg, sier Obama i videohilsenen, som er innspilt i forbindelse med innsettelsesshowet «Celebrating America».

– Det var en påminnelse om at vi kan være svært uenig, men samtidig anerkjenne hverandre som medmennesker. Og at vi som amerikanere har mer til felles enn hva som skiller oss, legger Obama til.

Sammen utgjør Bush, Clinton og Obama tre av USAs fem nålevende, tidligere presidenter.

96 år gamle Jimmy Carter kunne ikke delta under innsettelsesseremonien på grunn av helseproblemer. I en uttalelse ønsker han Biden lykke til og sier han «ser frem til en vellykket administrasjon» under Bidens ledelse.

Elefanten i rommet

Femtemann er nylig avgåtte Donald Trump, som glimret med sitt fravær både i videohilsenen og på selve innsettelsesseremonien.

Republikaneren har fremdeles til gode å anerkjenne valgnederlaget, og er den første avtroppende presidenten som går glipp av en innsettelsesseremoni på 160 år.

Trump var både fysisk og metaforisk fraværende fra innsettelsesseremonien. Under Bidens innsettelsestale ble ikke forgjengeren nevnt én eneste gang. Pressesekretær Jennifer Psaki sier Biden ønsker å fokusere på utfordringene som ligger foran ham, heller enn å se bakover.

Pressesekretær i Det hvite hus Jennifer Psaki var lite interessert i å snakke om Donald Trump. Foto: Chip Somodevilla/AFP

– Talen handlet om styrken til det amerikanske folket når de står samlet, ikke om enkeltpersoner. Talen var fremtidsrettet, han ønsket ikke å se bakover i tid, forteller Bidens ferske pressesekretær. Psaki legger til at Biden ikke har noen planer om å ringe Trump med det første.

Trumps siste hilsen til Biden kom i form av et brev etterlatt i Det ovale kontor.

– Trump skrev et veldig generøst brev. Men fordi det var privat, vil jeg ikke snakke mer om det, sier Biden om avskjedshilsenen.

– Vi heier på deg

Clinton, Bush og Obama valgte heller ikke å nevne Trump, men fokuserte heller på fremtiden.

– USA er et varm land, hvor folk har store hjerter. VI tre har alle vært veldig heldige som har fått være president i dette landet. Herr president, jeg heier på deg. Hvis du lykkes, vil landet lykkes, sier Bush i hilsenen.

– Vi heier alle på deg, og vi vil være tilgjengelig på alle måter for å hjelpe deg lede landet vårt fremover, avslutter Obama.