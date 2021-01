Slik hyller stjernene Joe Biden: – Jeg har aldri vært mer optimistisk

For å kompensere for den beskjedne innsettelsesseremonien, inviterte presidenten hele USA til en TV-sendt fest, med en stjernespekket gjesteliste.

Ærverdige Lincoln Memorial, hvor Martin Luther King holdt sin historiske tale i 1963, fungerte som scene for arrangementet «Celebrating America».

Artister som Katy Perry, Jon Bon Jovi, Demi Lovato og John Legend opptrådte alle for å hylle USAs 46. president.

Se alle opptrendene lenger ned i saken!

Springsteen-show

Bruce Springsteen har tidligere drevet valgkamp for Joe Biden, og fikk æren av å sparket showet i gang.

Rockelegenden fremførte «Land of Hope and Dreams» for en glissen hovedstad, og det manglende publikummet illustrerte tydelig noen av Bidens fremste utfordringer de kommende ukene.

Samtidig som Washington, D.C. er under et kraftig sikkerhetsoppbud, har nå over 400.000 amerikanere mistet livet som følge av koronaviruset.

– De siste ukene og de siste årene har vært vitne til et dypt splittet land. Men i natt tenker vi på Amerikas forente stater, innledet programleder Tom Hanks.

En alvorstynget Tom Hanks var kveldens programleder. Foto: Joshua Roberts/AFP

– Innsettelsesdagen handler om mye mer enn innsettelsen av våre neste ledere, men om å være vitne til våre amerikanske idealer, fortsatte skuespilleren.

Optimistisk Biden

President Joe Biden talte for andre gang til det amerikanske folk, og gjentok budskapet om behovet for å samle et splittet USA.

Biden talte i skyggen av Abraham Lincoln. Foto: Jim Watson/AFP

– Som jeg sa tidligere i dag, har vi lært at demokratiet er skjørt. På grunn av dere, har demokratiet seiret. Det er hvorfor jeg og Jill, Kamala og Doug, ville at innsettelsen ikke skulle handle om oss, men om dere, det amerikanske folk, innledet den ferske presidenten.

Presidenten pekte på hvordan USA tidligere har stått overfor ulike kriser, som borgerkrigen og borgerrettighetsbevegelsen, og har klart å overvinne disse i fellesskap.

– Vi står overfor et liknende øyeblikk nå, med pandemien, en økonomisk krise, raseforskjeller, klimakrisen og en trussel mot demokratiet. Spørsmålet er, kan vi klare det? Det tror jeg vi kan og på grunn av dere, det amerikanske folk, har jeg aldri vært mer optimistisk for USA enn hva jeg er i dag, manet demokraten.

– Det er finnes ikke noe vi ikke kan få til sammen, avsluttet Biden.

Hyllet hverdagshelter

I tillegg til å hedre den nyinnsatte presidenten og visepresidenten, hyllet showet «amerikanske helter» som lærere og helsepersonell.

– Dette er amerikanere som gjør viktige jobber vi for ofte tar for gitt, sa Tom Hanks. Blant dem som ble hyllet var postbudet Anthony Gaskin. Han fikk også æren av å introdusere kveldens andre musikalske innslag, Jon Bon Jovi.

Fra kaien i Miami fremførte rockeren sin egen versjon av Beatles-klassikeren «Here Comes the Sun». Ikke alle lot seg imponere av Bon Jovis tolkning.

This Bon Jovi Beatles cover could be the first articles of impeachment against Biden. — Sam Stein (@samstein) January 21, 2021

Fyrverkeri

Optimisme og hverdagshelter var det gjennomgående temaet under nattens konsert, noe som kom tydelig frem da popstjerna Demi Lovato fremførte Bill Withers-klassikeren «Lovely Day».

Med seg på låta hadde hun en rekke helsearbeidere, som utgjorde et digitalt kor.

Optimisme var det også å spore fra John Legend, som foran Lincoln Memorial fremførte Michael Bublés «Feeling Good».

Arrangementet sparte bokstavelig talt på fyrverkeriet, og Katy Perry avsluttet festkvelden med monsterhiten «Firework» mens hovedstaden lyste opp rundt henne.