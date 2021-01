I går feiret de - nå ønsker Demokratene at Biden skal levere

WASHINGTON, D.C. (TV2): For mange Demokrater handlet onsdagen om slutten på Donald Trumps presidentperiode. Nå håper de at Biden vil bruke partiets suverene maktposisjon i Washington til å vedta innvandringsreform, slette studielån og sikre stemmeretten til alle amerikanere.

Jose Salas fra North Carolina satte seg i bilen og kjørte fem timer til Washington, D.C. for å overvære Joe Bidens innsettelse, til tross for pandemien og det enorme sikkerhetsoppbudet i byen.

– Jeg er sliten etter å ha sittet så lenge i bilen, men dette er historisk, sier Salas til TV2.

Salas sto sammen med noen titalls Biden-tilhengere et par kvartaler fra Kongressen. For å unngå at folk skulle bli fristet til å samle seg mens pandemien fortsatt raser hadde ikke arrangørene rigget opp høyttalere eller storskjermer. De få som hadde møtt opp måtte følge innsettelsen på mobilen isteden.

– Jeg er lettet over at Trump er ute, og ikke lenger kan tvitre ut hat til resten av landet, sier Salas.

Demokratene styrer nå både Det hvite hus og begge kamrene i Kongressen for første gang siden begynnelsen av Obama-administrasjonen. Selv om Republikanerne fortsatt kan ta i bruk noen parlamentariske grep for å blokkere Bidens mest ambisiøse forslag, så håper Demokratene at de kan få gjennom flere av sine hjertesaker.

– Jeg håper han kan få vedtatt innvandringsreform. Og så håper jeg at han hjelper studenter som har tatt opp store lån, og at han kjemper for kvinners rettigheter, sier Salas.

Biden har lovet at en innvandringsreform som vil gi papirløse innvandrere muligheten til å bli statsborgere er noe av det første han vil forsøke å få vedtatt i Kongressen. Men utsiktene ser ikke lovende ut fordi han må overbevise minst 10 Republikanske senatorer om å stemme ja.

Han har også sagt at han vil forsøke å få gjennom et lovforslag i Kongressen som vil ettergi lån på inntil 10.000 dollar for studenter. Politikere på venstresiden i partiet som Bernie Sanders og Alexandria Ocasio-Cortez ønsker at han skal strekke seg mye lenger.

DC som ny delstat

Blant de som hadde møtt opp i hovedstaden for å se Biden var det ikke overraskende mange som ønsker at Washington, D.C skal bli USAs femtiførste delstat.

Innbyggerne i Washington, D.C kan stemme ved presidentvalget, men har ingen representanter i Kongressen. 73 prosent av Demokrater ønsker å gjøre Washington, D.C til en delstat, ifølge en meningsmåling fra magasinet Fortune.

– Jeg håper DC og Puerto Rico kan bli delstater. Men Republikanerne vil aldri gå med på det fordi det vil gi Demokratene fire senatorer, sier Doug Brooks, som opprinnelig er fra Indiana, men nå bor i DC.

Brooks ønsker at landet skal endre kurs fra Trumps «Amerika først»-politikk, og var begeistret over at noe av det første Biden gjorde som president var å melde USA inn i Paris-avtalen igjen.

– Donald Trump ville at vi skulle isolere oss, men det kan vi ikke. Vi må delta i klimasamarbeid, sier Brooks.

Stemmerett

Carol Stewart har tatt med en plakat av Kamala Harris til innsettelsen. Hun sammenligner følelsen av å se USAs første kvinnelige og afro-amerikanske visepresident med å se Barack Obama vinne valget i 2008.

– Det er den samme stoltheten, gleden og håpet. Det gir oss håp som afro-amerikanere, sier Stewart.

De siste årene har kampen om stemmeretten blitt en av de mest betente politiske sakene i USA. Og det var tilfellet til og med før Donald Trump begynte å beskylde sine politiske motstandere for valgjuks, og forsøkte å gå rettens vei for å kaste ut stemmer fra byer som Detroit og Atlanta, som har en svært høy andel afroamerikanere som stemmer Demokratisk.



Det Demokratiske flertallet i Huset har allerede vedtatt en lov som de har oppkalt etter borgerrettighetsforkjemperen John Lewis. Med en Demokratisk president og et Demokratisk senat øyner partiet nå en mulighet for å få den godkjent.

– Jeg håper de vedtar lovforslaget om å sikre stemmeretten. Det er noe vi må ta tak i, sier Stewart.

Hun mener de siste fire årene med Trump har satt dype spor i USA.

– Jeg tror mange hvite mennesker ble rystet over at Obama vant. Det var derfor Trump kom inn på arenaen. Han har avslørt hvor alvorlig dette problemet er i landet vårt, sier hun.