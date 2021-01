Håper Trumps sønn stiller i 2024

SACRAMENTO, CALIFORNIA (TV 2): Republikanere stålsetter seg for fire år med Biden. Enkelte håper at Trumps sønner vil utfordre USAs 46. president i 2024.

– Hvor blir det av alle sammen?

Joe (72) står utenfor delstatskongressen i Sacramento med et hjemmesnekret signalhorn og MAGA-caps, klar til å protestere mot innsettelsen som samtidig foregår på andre siden av landet.

Politifolk og utsendinger fra nasjonalgarden går frem og tilbake langs sikkerhetsgjerdene, som omringer den kuppelformede strukturen. Borti gata står flere pansrede kjøretøy oppstilt på rekke.

Men Trump-supporterne, som har fremkalt sikkerhetsoppbudet, er ikke å se.

– Det er fint å se at guvernøren frykter oss, sier Joe og nikker mot de uniformerte styrkene. – Men jeg hadde forventet at de skulle få litt mer å stri med.

Amerikanske delstatsbygninger har hatt et kraftig sikkerhetsoppbud de siste dagene, også her i Sacramento. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Håper på Donald jr.

Joe, som ikke vil oppgi etternavnet sitt, har fremdeles ikke forsonet seg med valgnederlaget i november og er overbevist om at det foregikk omfattende valgfusk. Han sier at han også delvis sympatiserer med stormingen av kongressen 6.januar.

– Hvis jeg hadde vært i D.C. den dagen, så hadde jeg blitt med inn i bygningen. Men jeg hadde ikke dengt løs på politifolk med brannslukningsapparat og sånn. Jeg er imot vold. Samtidig er det viktig at vi gir demokratene klar beskjed om at vi ikke respekter valgfusk.

Til tross for at Joe i har mistet tilliten til det amerikanske valgsystemet, håper han at en av Donald Trumps sønner stiller til valg i 2024 og viderefører farens politikk.

Joe håper på mer Trump i Det hvite hus. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

– Donald Trump jr. er sylskarp. Han er førstevalget mitt, men jeg hadde også støttet Eric. Begge de to gutta der er allergisk mot demokratisk bullshitt, akkurat som faren.

Joe forestiller seg at Trump-familiens ubestridte patriark går inn i en mer perifer politisk rolle og samtidig trapper opp kampen mot de amerikanske media- og nettgigantene.

– Vil han starte sin egen tv-kanal, SOME-plattform eller medieimperium? Jeg vet ikke, men noe blir det. For alt jeg vet starter han et alternativ internett, så vi igjen kan få tilgang på de sannhetene Google forsøker å skjule fra oss.

Gir Biden 90 dager

Omsider får Joe selskap av Alessandra Vega (29) som ikke bare deler Joe´s velvilje for Trump, men også hans uvilje mot det demokratiske partiet. Vega har på seg en Trump-skjorte og inntar en bred fotstilling på fortauet.

– Jeg har alltid tenkt at jeg lever i det siste frie landet i verden, men nå tenker jeg ikke det lenger. Demokratene krenker våre grunnlovsfestede rettigheter og ønsker seg til syvende og sist ubegrenset kontroll over livene våre.

I motsetning til Joe, har Vega ikke på seg munnbind, hvilket hun tilskriver “pustebesvær”, men også politisk overbevisning.

– Hvis jeg har lyst til å utsette meg for fare, så har jeg rett til det. Jeg har rett til å dø også, hvis jeg ønsker det.

Vega (29) mener det er hennes rett å ikke bruke munnbind. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

En mann, som stryker forbi på fortauet, snerrer noen gloser i Vegas retning.

– Jeg elsker deg også. Størst av alt er kjærligheten, roper Vega tilbake. – Jeg elsker deg, selv om du hadde en fryktelig barndom og hater deg selv.

Etter ordvekslingen på fortauet kommer Vega med en dyster spådom for Bidens presidentperiode.

– Demokratene vil prøve å kontrollere Biden også. Merk deg mine ord: Han vil bli drept i løpet av de første 60 dagene.

Tid for sjelegranskning

I Montana, hundrevis av mil unna unna Joe og Alessandra Vega i Sacramento, sitter Hertha Lund. Den 58 år gamle advokaten har stemt republikansk ved flere presidentvalg og anser seg selv som konservativ, men støtter ikke Trump.

Hun uroer seg over voldsforherligelse blant de hun lenge anså som sine meningsfeller. Etter stormingen av kongressen tok hun til Facebook med en klar oppmoding.

Hertha Lund er av mange republikanere som distanserer seg fra voldsutøvelsen i USA den siste tiden. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

– Det er tid for sjelegransking Amerika, skrev hun på veggen sin.

Undersøkelser utført den siste tiden tyder på at omlag 20 prosent av alle registrerte republikanere støttet stormingen av kongressen 6. januar. Dette synes Lund er urovekkende.

– Sannheten er at de som støtter Trump påførte oss denne skammen og ødeleggelsen, skrev Lund lenger ned i innlegget

Selv om Lund går i rette med Trump-supportere, er hun heller ikke særlig optimistisk med tanke på Bidens presidentskap.

– Dessverre forventer jeg at Biden-presidentskap gjør at USA fjerner seg enda lenger vekk fra de frihetene som nasjonen er tuftet på. Han tiltrer på et avgjørende tidspunkt og jeg håper at han blir en president for alle amerikanere, ikke bare for en fraksjon av det demokratiske partiet. Vi trenger enhet i Amerika mer enn noensinne.