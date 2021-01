Norge må ha VM-hjelp: – Akkurat som vi fryktet

Etter noen høydramatiske sluttminutter kunne de norske håndballgutta juble for 29-28-seier over Portugal i første VM-kamp i hovedrunden.

Men aller helst skulle Norge ha vunnet med minst fire mål, for med to kamper igjen av hovedrunden er Norge avhengig av hjelp for å ta seg videre til kvartfinalen.

– Frankrike-kampen med 24-28-tap ble akkurat så viktig for resten av mesterskapet som vi fryktet, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Kan avgjøres etter Norges kamp

Først og fremst må Norge vinne sine kamper mot Algerie og Island.

Så kan de også håpe at Frankrike eller Portugal går på trynet i sine kamper mot henholdsvis Island og Sveits fredag.

– Det ville vært overraskende, men det er mange rare resultater i denne turneringen. Blir det som vi forventer, vil kampen mellom Frankrike og Portugal søndag 20.30 avgjøre Norges skjebne, sier Svele.

I den kampen må Frankrike ta poeng for at Norge skal ta seg til VM-kvartfinale. Et fransk sjumålstap kan også redde Norges muligheter.

– Etter kampen mot Norge har ikke Frankrike vært veldig overbevisende, men de har hatt evnen til å dra i land seirer, sier Bent Svele.

– Vi får ha fokus på det vi får gjort noe med, så får vi se hvordan det skrider frem her. Det er forutsetningene akkurat nå, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

O'Sullivan: – 50/50

De norske spillerne tror Portugal gir Frankrike tøff kamp.

– Fordi Frankrike tapte for Portugal i EM og EM-kvalifiseringen i fjor, så de har tapt de to siste mot dem. De har hatt problemer tidligere, sier Gøran Johannessen til TV 2.

– Jeg er sikker på at det portugisiske laget skal gjøre det sterkt mot Frankrike, sier Sander Sagosen til TV 2.

– Begge lagene er veldig gode. Jeg ser på det som 50/50 hvem som vinner. Så får vi håpe at det går vår vei, sier Christian O'Sullivan.

– Franskmennene kommer til å få det tøft mot Portugal. De viste igjen at de er et ekstremt bra lag, så det blir en tøff match for Frankrike, sier Torbjørn Bergerud.

Norge møter Algerie fredag kveld, før Island venter to dager senere.