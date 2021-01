London-politiet gjorde kjempefunn etter «sterk lukt» nær Bank of England

På ettermiddagen onsdag 13. januar oppdaget politiet i London en betydelig «cannabis-fabrikk», etter å ha mottatt meldinger om en sterk lukt av cannabis.

Ifølge Sky News kom lukten fra en bygning like i nærheten av Storbritannias sentralbank Bank of England.

14. januar hadde politiet fått tak i ransakelsesordre, og gikk til aksjon mot bygningen. Der inne fant politiet 826 cannabisplanter, som alle ble destruert.

– Dette er den første cannabis-fabrikken i «the City» (finansdistriktet i London, red.anm.). Den er utvilsomt satt opp som følge av at det er færre mennesker ute under pandemien som kunne ha oppdaget at det foregikk uvanlig aktivitet, sier Andy Spooner i kriminalpolitiet i en pressemelding.

Politiet har pågrepet to personer, og jobber videre med å etterforske saken.

Bank of England-sjef Andrew Bailey har fått med seg politiets kjempefunn. Ifølge Sky News kommenterte han onsdag funnet under et nettmøte.

– Vi kommer til å bli utsatt for endeløs vitsing om at folk nå vet hva Bank of England har gått på, og jeg er sikker på at det kommer mange andre vitser også, sa Bailey spøkefullt.