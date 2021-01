Spionsiktet norsk-inder (50) satt fri mot meldeplikt

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det ikke lenger fare for at han kan ødelegge bevis.

Norsk-inderen Harsharn Singh Tathgar (50) som i august i fjor ble pågrepet og siktet for å ha delt statshemmeligheter med Russland mot betaling, er satt fri fra varetektsfengsel.

Ifølge NRK er 50-åringen satt fri mot meldeplikt.

– Han var opprinnelig fengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, og når vi nå besluttet å løslate ham, var det fordi vi mener at meldeplikt er tilstrekkelig, sier politiadvokat Line Nygaard i PST.

PST vil vurdere om han fortsatt skal ha meldeplikt på nytt i begynnelsen av februar.

15 års strafferamme

PSTs etterforskere har, etter det TV 2 forstår, sikret og analysert de mest sentrale elektroniske sporene. 50-åringen har dessuten forklart seg grundig i avhør.

Opplysningene han har gitt i avhør, har ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett stemt med øvrige bevis som er innhentet.

Norsk-inderen er siktet for grov korrupsjon og for avsløring av statshemmeligheter. Strafferammen er opptil 15 år i fengsel. Planen er at saken skal opp for retten i andre halvdel av 2021.

Hans advokat Marianne Darre-Næss vil overfor NRK ikke si noe om saken nå.

Utenriksdepartementet besluttet å utvise den russiske diplomaten Aleksandr Stekolsjikov etter han møtte Harsharn Singh Tathgar, som er siktet av PST for å ha avslørt statshemmeligheter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ble vervet

Mannen ble pågrepet under et møte med det som ifølge PST var en russisk etterretningsagent. Den spionsiktede nordmannen jobbet i DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.

Metoden som russisk etterretning skal ha brukt for å verve den spionsiktede 50-åringen, beskrives som en klassisk fremgangsmåte for verving av såkalte innsidere.

I flere år har PST i sine trusselvurderinger advart om at fremmed etterretning forsøker å verve innsidere eller muldvarper.

Skjulte møter

Gjennom kultivering forsøker etterretningsoffiserene å få objektet til å stå i takknemlighetsgjeld som kan utnyttes videre.

Formålet med denne kultiveringen er å få nordmenn til å spionere på sine egne arbeidsgivere, og få dem til å dele hemmeligheter med en fremmed makt.

Dersom det tilbys økonomisk godtgjøring, utvikles det et forhold til etterretningsoffiseren som det kan være vanskelig å komme ut av.

Den russiske etterretningsoffiseren Aleksandr Stekolsjikov opererte under diplomatisk dekke, og brukte dekkstillingen som visehandelsrepresentant ved Russlands ambassade da han oppsøkte seminarer og konferanser for å etablere kontakt med mulige kilder.

Ingeniørutdannet

Siden 2012 hadde den ingeniørutdannede Harsharn Singh Tathgar (50) jobbet hos DNV GL, hvor han hadde tilgang til skjermingsverdig informasjon.

Han skal ha møtt russeren på en av konferansene han har deltatt på, får TV 2 opplyst.

Den spionsiktede 50-åringen avbildet ved «Sverd i fjell»-monumentet i Hafrsfjord i Stavanger kommune Foto: Facebook

50-åringen skal over tid ha skjult møtevirksomheten med russeren, som han kom i kontakt med etter at han begynte i DNV GL.

Men da PST pågrep Tathgar 15. august på en restaurant i Oslo, i et møte med diplomaten som senere ble utvist fra Norge, ble han tatt på fersk gjerning.

Ifølge en fengslingskjennelse i Oslo tingrett hadde den spionsiktede 50-åringen hatt tilgang til sensitiv informasjon som anses «hemmelig» etter straffeloven.

50-åringen har i avhør innrømmet at han har overlevert informasjon og mottatt penger for denne informasjonen, men har ikke erkjent at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser. Han skal ha mottatt ikke ubetydelige kontantbeløp i vederlag.

