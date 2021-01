Ba russisk kollega løslate Navalnyj under videosamtale

– Jeg fortalte utenriksminister Sergej Lavrov at vi holder dem ansvarlige for hva som skjer med Aleksej Navalnyj i fengselet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det skjedde under en videosamtale to dager etter at den russiske opposisjonslederen ble arrestert.

Søndag kveld ble Aleksej Navalnyj pågrepet i passkontrollen i Moskva. Han reiste hjem til Russland etter å ha fått behandling på et sykehus i Tyskland. I august i fjor ble opposisjonspolitikeren forgiftet da han var på vei hjem etter en valgturné i Sibir.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var raskt ute på Twitter og fordømte arrestasjonen. I likhet med politikere fra en rekke land.

Russisk videomøte

Tirsdag hadde i tillegg Søreide et møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov, hvor hun tok opp saken direkte. Norge er engstelig for hva som kan skje med Navalnyj i fengselet.

– Jeg var samtidig veldig klar på at vi forventer at han løslates. Vi anser at dette er en alvorlig sak og følger denne nøye sammen med andre land.Mitt budskap til Lavrov var tydelig, fordi vi mener det er en viktig menneskerettssak, sier Eriksen Søreide til TV2.

Navalnjy mener det var president Vladimir Putin, som ga ordren om angrepet med giften Novitsjok. Norge deler denne oppfatningen.

–Dette er en opposisjonell som nettopp er blitt forgiftet av det russiske regimet og det har vi og andre et behov for å si tydelig i fra om, sier utenriksministeren.

Nektet ansvar

Navalnyj ble søndag fengslet fordi han tidligere er dømt til betinget fengsel i tre og et halvt år for bedrageri. En dom korrupsjonsjegeren Navalnyj mener er en politisk dom. Eriksen Søreide understreker at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har slått fast at dommen bryter med Navalnyjs menneskerettigheter.

– Hva svarte Lavrov?

– Nei, som forventa så ville selvsagt ikke Lavrov påta seg noe ansvar for det. Men jeg mener det var viktig å si ifra, fordi dette er en sak som har betydning for den framtidige politiske situasjonen i Russland, sier hun.

Eriksen Søreide legger til at Russland stadig oftere slår ned på opposisjonell politisk virksomhet og da er det viktig for Norge og andre land å si tydelig fra om det.