– Det er ingen floskel. Det er faktisk sånn

Kjetil Jansrud (35) legger ikke skjul på at papparollen har forandret hverdagen som fartskjører i alpint.

Kort tid før det det første av tre TV 2-sendte verdenscuprenn ned den beryktede Hahnenkamm-løypa i Kitzbühel, tar Kjetil Jansrud seg tid til litt pappaprat. I juli i fjor ble han og samboer Benedicte Isabel Mortensen foreldre til en liten jente.

– Det har forandret masse. Jeg har merket det i år. Det forandrer hverdagen mest. Og så forandrer det idretten fra å være en litt sånn hobby som vokser til en lidenskap og arbeid. Til å være mer et arbeid. Man har noe som er viktigere på hjemmebane. Det er på en måte ikke bare er en floskel, men som faktisk er sånn, forteller 35-åringen med et smil og fortsetter:

– Det var jeg forberedt på, men kanskje ikke at det skulle være en så sterk følelse. Det å bli pappa.

Konsekvensene er større

Jansrud har lang erfaring med å takle høy risiko, men dette er den første sesongen hvor han ikke bare er utforkjører, men også pappa - til lille Frøya.

– Tilnærmingen til det å stå på start er annerledes, konsekvensene er større. Samtidig som jeg har opplevd i år også at den erfaringen fra andre år gjør at i det de "pipene" går før start så er fokuset veldig til stede. Heldigvis.

– Hva med risikoen i utfor?

– Jeg er villig til å ta den risikoen, men alt innenfor sine grenser. Det som kanskje er fordelen min, er at den risikovurderingen som ligger hos meg har vært ganske lik og egentlig ganske bra hele veien. Så jeg tror ikke jeg trenger å gjøre noen endringer der, sier vinneren av Kitzbühel-utforen i 2015.

– Man snakker gjerne om de "røde lysene" som utforløper. De begynner å lyse ganske sterkt hvis du er på vei inn i en situasjon som på en måte kan gå, eller ikke kan gå. Der har jeg alltid valgt å kjøre sikkert. Og jeg kan garantere at det kommer jeg til å fortsette med. Samtidig tror jeg at er du i god nok form, så er det det som gjør at du vinner renn, ikke bare å ta sånne heseblesende risikolinjer, avslutter Jansrud.

Beskjeden treningsomgang

Den første av to treningsomganger før fredagens utfor i Kitzbühel ble kjørt onsdag. Amerikanske Ryan Cochran-Siegle var raskest, foran landsmannen Travis Ganong og den 40 år gamle østerrikske veteranen Hannes Reichelt med tredje beste tid.

Kjetil Jansrud hadde en høyst beskjeden gjennomkjøring med 27. beste tid, nesten to sekunder bak Cochran-Siegle. Den norske Kitzbühel-debutanten Henrik Røa var både glad og fornøyd etter sitt første møte med "die Streif". 25-åringen endte på en 42. plass i treningsomgangen, snaue tre sekunder bak amerikaneren.