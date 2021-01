Hylles etter innsettelsen

22 år gamle Amanda Gorman er den yngste poeten som har lest opp dikt under en innsettelsesseremoni.

Hun ble møtt med stor applaus da hun var ferdig med sin opptreden.

Hylles i media

Nyhetsbyrået AP trekker fram linjen: «even as we grieved, we grew» – «selv da vi sørget, vokste vi», fra diktet «The Hill We Climb».

DPA skriver at Gorman stjal oppmerksomheten under seremonien.

Mediene hyller den unge poeten, men det ser også ut til at folket likte fremføringen hennes.

Følgerne raser inn

Twitter-profilen hennes fikk nemlig i tiden etter seremonien nærmere ti tusen nye følgere i minuttet, skriver VG.

Få timer etter har hun gått fra 36.000 følgere til over 500.000 følgere klokken 20.15 norsk tid.

Gorman har blitt en yndet poet under offisielle seremonier, og hun følger i rekken av poeter som Robert Frost og Maya Angelou som har fremført dikt når demokratenes presidenter er blitt tatt i ed.