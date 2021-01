Håndballguttas VM-håp lever etter seier i thriller

Portugal - Norge 28-29 (14-16)

Norge tok en svært viktig 29-28-seier over Portugal onsdag kveld.

Det ble en høydramatisk avslutning på kampen, der Portugal kunne scoret 29-29 et par sekunder før slutt, men skuddet fra Rui Silva gikk i stolpen.

– Det var dramatisk. Du sitter og tenker på at nå kan det være slutt, nå ryker det, men heldigvis klarte vi å kjempe oss til en ettmålsseier med lite hjelp fra dommerne, sier Gøran Johannessen til TV 2.

Sander Sagosen ble kampens toppscorer med seks mål. Magnus Jøndal og Harald Reinkind hadde fem fulltreffere hver.

– Dramatisk. Det er det vi elsker med denne sporten. Det er så mye never, og så mye som kan skje helt til «the bitter end». Vi står med seier og to poeng, så vi må være fornøyde, sier Sander Sagosen til TV 2.

Skulle helst vunnet med mer

Norge må også slå Algerie og Island i de to neste kampene i hovedrunden for å ta seg til kvartfinale. Aller helst skulle Norge vunnet med fire mål dersom innbyrdes oppgjør skulle bli avgjørende søndag kveld.

– Vi hadde ett mål, og det var å vinne kampen. Vi kan ikke tenke på at vi skal vinne med så og så mye. Vi har gjort jobben og tatt med to poeng fra kampen, sier Sagosen.

– Jeg skulle ønske at vi hadde vunnet med mer, men når det ble som det ble, er det fint, sier landslagssjef Christian Berge.

– Jeg synes vi fikk mange muligheter til å øke forspranget, men vi fikk det ikke helt til. Vi hakket i kontringsspillet og fikk noen unødvendige tekniske feil. Så bommet vi litt med pensjonisten i mål, så det må bli bedre, sier Gøran Johannessen.

Portugal bet seg fast

Det var en jevn og tett åpning på kampen. Norge fikk en tomålsledelse da Kristian Bjørnsen kontret inn 8-6, men portugiserne kjempet seg tilbake med to på rappen.

Norge var også oppe i en 12-9-ledelse, men Portugal nektet å slippe taket. Med tre scoringer på rad sto det 12-12 med drøyt fire minutter igjen av første omgang. I samme periode slet Norge med å utnytte målsjansene.

Christian Berges menn var imidlertid best i avslutningen av omgangen, og fem sekunder før pause klistret Magnus Jøndal ballen i krysset til 16-14, som var pauseresultatet.

43-åring holdt stengt

De norske håndballgutta var fire mål foran på både 22-18 og 24-20 i begynnelsen av andre omgang, men de klarte ikke å riste av seg Portugal.

43 år gamle Humberto Gomes kom inn i det portugisiske målet og storspilte. Med sju minutter igjen å spille gikk Portugal opp i 27-26-ledelse.

Med drøyt tre minutter igjen stormet Christian O'Sullivan inn 28-27 og sørget samtidig for at Portugals Daymaro Salina fikk et tominutter.

Med snaut minuttet igjen på stillingen 29-28 hadde Portugal angrep og kunne redde ett poeng, men den siste avslutningen fra Rui Silva gikk i stolpen til ellevill jubel for Torbjørn Bergerud og resten av Norge.