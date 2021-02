Ferrari har gjort stor suksess med superbilen 488, som først ble lansert tilbake i 2015. Siden den gang er bilen videreutviklet til flere ulike versjoner.

For et par år tilbake dukket 488 Pista opp, da med tidenes kraftigste V8-er fra Ferrari. Den prisvinnende motoren yter ekstreme 720 hk og 770 Nm. Det tar bilen fra 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder. Toppfarten er over 340 km/t.

I Norge er det naturligvis kun solgt et fåtall av bilen. 488 GTB kostet ny 3,5 millioner kroner.

Nå får du riktignok brukte eksemplarer til rundt 2,5 millioner. Men dette blir fremdeles med drømmen for de aller fleste av oss.

Våre danske venner i Lego, har derimot en alternativ løsning som er langt mer oppnåelig.

Lego har basert bilen på racing-versjonen av 488. Her ser man tydelig likhetene til originalen.

18 års aldersgrense

De siste årene har Lego rullet ut en rekke autentiske superbiler, i Technic-serien. En av de hotteste nyhetene nå om dagen, er Technic-versjonen av nettopp Ferrari 488.

Nærmere bestemt er det racingutgaven, 488 GTE, som nå er tilgjengelig i Lego-serien.

Byggesettet består av hele 1.677 Lego-komponenter. Her skal «byggeprosessen» være såpass kompleks, at anbefalt aldersgrense er satt til 18 år.

Bilen skal for øvrig være en tro kopi av originalen, med blant annet fungerende støtdempere, dører som kan åpnes og bevegelige stempler i V8-motoren.

Slik ser det ut på innsiden i Lego sin utgave av 488 GTE.

Halvmeter lang

Detaljnivået er satt i høysetet. Derfor er også klistremerkene til bilen helt identiske med originalen.

Lego-modellen er relativt voksen. Bilen er nemlig 13 cm høy og nesten en halvmeter lang.

I samme serie finner vi også biler som nye Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Lamborghini Sian og Bugatti Chiron.

Du bør ikke være av den utålmodige typen, dersom du går løs på dette prosjektet. I Norge koster byggesettet for øvrig 1.999 kroner.

