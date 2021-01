Dette mener ekspertene om Bidens tale

USA-eksperten Trygve Svensson mener at Joe Bidens første tale som landets 46. president er et tegn på at normaliteten er på vei tilbake.

Biden ba om at landet samler seg for å bekjempe de store problemene det står overfor, og henviste til det dypt splittede landet Donald Trump etterlater seg.

– For fire år siden hørte vi en president som sa: «Nå er det Amerika først, vi bryr oss ikke om resten av verden». Nå hører vi en president som sier: «Vet dere hva - vi kan mye bedre». Biden strakk en hånd ut til verden og andre amerikanere. Jeg synes først og fremst at dette var en tale som sier at vi er på vei tilbake til normalitet, sier Svensson til TV 2.

Svensson, som leder Tankesmien Agenda, påpeker at Biden hadde mange oppgaver som han skulle løse i talen.

– Han var nødt til å adressere det som nettopp hadde skjedd; nemlig stormingen av Kongressen 6. januar. Han måtte snakke om angrepet på demokratiet. Samtidig måtte han strekke ut en hånd, sier Svensson.

Ser fremover

Biden så i sin tale fremover og lovet at USA skal reparere sine allianser og engasjere seg i verden igjen.

– Han var nødt til å se fremover, og peke ut en retning. Han kunne kanskje vært mer konkret, men her var det først og fremst symbolikk. Man ser det på hvem som var invitert for å snakke og synge. Alle tingene jobbet sammen for å skape en form for helbredelse, forklarer Svensson.

Historiker Hans Olav Lahlum mener at Bidens innsettelsestale i et historisk perspektiv var middels lang og middels god.

President Joe Biden brukte en 127 år gammel familiebibel da han avla eden på Capitol Hill. Foto: Saul Loeb/AFP/NTB

Lahlum sier at det er tydelige kontraster mellom denne talen, og Trumps tale for fire år siden.

– Jeg forstår at veldig mange ble veldig begeistret. Det var en lavmælt og reflektert tale. Han viste ingen tegn på denne mentale svekkelsen som noen fortsatt hevder at han har. Han snakket veldig kontrollert og ryddig, og lett forståelig. Det var et helt annet budskap enn det Trump kom med for fire år siden.

– Trump sto der og ropte «America First!» Biden står der og snakker om samling, samarbeid og har en bredere appell, forklarer historikeren.

Sannhet og løgn

USA-ekspert Eirik Bergesen fremhever at Biden snakket om sannhet og løgn, og setter dette i sammenheng med at Biden strekker ut en hånd til sine politiske motstandere.

– De siste ukene og månedene har lært oss en smertelig lekse. Det finnes sannhet, og det finnes løgn. Vi må forsvare sannheten og bekjempe løgnene, sa Biden.

– Han sier at det finnes en sannhet, det finnes en løgn, og vi må hegne om sannheten, for ellers går det ikke bra med dette demokratiet. Uten å nevne de fire siste årene og Donald Trump, er dette signalet til republikanerne som vi så var til stede. Det var en lavmælt tale, men dette var en anledning for litt lavmælte taler, sier Bergesen til TV 2.