Nå vil «alle» gå toppturer: Fullbooket til 17. mai

Skisalget startet rekordtidlig og interessen for toppturkurs er så stor at DNT Fjellsport i Bergen og Hordaland er fullbooket til 17. mai.

Styreleder i DNT Fjellsport må skuffe nyfrelste toppturferskinger som vil bestille guidet topptur denne våren.

Cathrine Horn (30) har ikke en ledig plass på toppturhelg før på nasjonaldagen, 17. mai. Trass i at hun og samboer Endre Sommersten holder kurs nesten hver helg, og paret tilbringer så godt som all fritid til fjells.

– Vi har fulle turer med masse deltakere og lange ventelister på de mest populære turene, sier Horn som gleder seg over å få selskap av stadig flere unge kvinner etter at trenden med topptur startet for 5-6 år siden.

STROPPET: Utviklingen av randonneski gjør overgangen fra skianlegg til topptur lettere. Foto: Kåre Breivik / TV2

Frykter utsolgte butikker

Av det totale alpinskisalget de siste par årene, står topptur- og rando-ski for 16 prosent.

Sportsbransjen frykter imidlertid at butikkene blir utsolgt i år. Dette fordi interessen ser ut til å være langt større enn det innkjøperne tok høyde for da de bestilte ski - før pandemien stoppet alpeturer og begrenset kapasiteten i skianleggene.

Norges største sportskjede, XXL, melder om 50 prosent vekst og fjellspesialisten Platou sier årets topptursesong startet uvanlig tidlig, allerede i november.

SKI: Interessen for toppturer på ski øker. Foto: Kåre Breivik / TV2

Fristende frihet

Kim Furseth var tidlig ute, oppvokst som han er under Sunnmørsalpene. Han forklarer hvorfor frikjøring i godt selskap langt unna skianlegg med koronarestriksjoner er forlokkende;

– Det å komme seg ut i frisk luft og velge ruten selv og ikke tenke på å kjøpe skipass mange måneder i forveien, sier sunnmøringen.

Første gang han tar turen til Bergens høyeste fjell, slår han følge med Sommersten som holder skredkurs i regi av DNT. Han understreker viktigheten av å sjekke vær- og snøforhold, skredfare og alternative ruter. De tester alltid hverandres skredsøkere før de labber i vei. For toppturer passer ikke for alle, sier han.

PUDDER: DNTs kursleder sjekker alltid skredsøkerne før han labber i vei. Foto: Kåre Breivik / TV2

Hard, men gøy trening

– Du må jo like både å slite deg oppover og å kose deg nedover på ski.

Selv sverger han til telemarkski og løs hæl i løssnøen ned fra Gullfjellet, men flertallet vi møter denne januardagen har randonneski.

– Det var ikke de fineste svingene, men det er gøy med ski, altså! utbryter Horn før hun gliser fra øre til øre over en vel utnyttet dag i fjellet.