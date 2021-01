Premier League vedtok testing av bytter ved hjernerystelse

Avtalen innebærer en prøveperiode som gir hvert lag muligheten for to tilleggsbytter per kamp ved eventuelle hodeskader. Det er foreløpig ikke satt noen dato for når prøveperioden skal starte.

Fotballmyndighetene har vært under økende press om å vise en mer proaktiv holdning til håndteringen av hodeskader.

En studie ledet av doktor Willie Stewart ved universitetet i Glasgow fant ut at tidligere fotballspillere har omtrent tre og en halv ganger større sannsynlig å dø av nevrodegenerativ sykdom enn befolkningen generelt.

Flere fra Englands VM-gullag i 1966 er blitt rammet av slike sykdommer senere i livet. Jack Charlton og Nobby Stiles døde av demens i fjor, mens Manchester United-legenden Bobby Charlton også har fått diagnosen.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har også godkjent en testordning av hjernerystelse-bytter i klubb-VM i Qatar i neste måned.

(©NTB)