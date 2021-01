Ut mot regjeringens anbefaling: – Idiotisk timing

Basket-trener Mathias Eckhoff lar seg irritere over det han mener er svake argumenter bak regjeringens anbefalinger om stans i toppidretten de neste to ukene.

– Det som jeg synes er idiotisk er timingen å stenge ned idretten på. For meg burde dette kommet når belastningen var ekstra stor rundt jul og nyttår. Man kan ikke gjøre det når smitten flater ut nå, slik jeg leser det, innleder Mathias Eckhoff til TV 2.

51-åringen irriterer seg over anbefalingene regjeringen la frem i Stortinget mandag. Der anbefalte statsminister Erna Solberg (H), på vegne av regjeringen, stans i alt av seriespill i toppidretten de to neste ukene, i tillegg til at barn og unge under 20 år kan delta som normalt igjen.

– Jeg har stor respekt for at dette er en krevende situasjon, men vi misliker dette sterkt. Samtidig er det et krafttak nummer to hvor vi må sette nasjonale seriespill på hold, og det får konsekvenser, sa idrettspresident Berit Kjøll til TV 2 mandag.

Nå setter alle særforbund ligaene på pause i de respektive idrettene de neste to ukene, med unntak av Norges Basketforbund. De avlyser samtlige kamper i perioden, og endrer i tillegg tabellsystem for å klare å gjennomføre sesongen.

– Det er flott med dugnadsånd, men jeg skjønner ikke timingen. Jeg bidrar og gjør det for det kollektive, men jeg lar meg irritere fordi det ikke er argumentert på en god måte i timingen det skjer. Det er tullete, sier Eckhoff om regjeringens anbefaling om å sette toppidretten på pause.

– De klarer ikke å holde det smittefritt

Statsminister Erna Solberg (H) trakk frem det enorme smitteutbruddet i Fjorkraft-ligaen, hvor over 80 spillere er smittet, da hun forklarte litt av bakgrunnen for anbefalingene på mandagens pressekonferanse.

– Vi ser jo at ishockeyligaen har suspendert aktivitet nettopp på grunn av smittesituasjonen. Vi har prioritert toppidretten lenge, og nå er det på tide at de tar 14 dagers pause. De klarer jo ikke å holde det smittefritt, der heller, sa Solberg.

I tillegg argumenterte helseminister Bent Høie (H) for den midlertidige nedstengingen i Idretts-Norge.

– Vi har ønsket å åpne opp litt mer for idrettsaktivitet for barn og unge, og samtidig opplever vi at toppidrettsbegrepet har omfattet veldig mange i Norge. Så da gjør man en begrensning der, sa Høie, før han la til:

– Vi brukte Kulturdepartementets kompetanse på hva som er den mest hensiktsmessige avgrensningen. Og da kom vi fram til at seriespill var den beste måten å begrense dette på, for å ta ned aktiviteten i toppidretten.

Kulturminister Abid Raja (V) påpekte at toppidretten har vært i en særstilling med betydelige unntak helt siden mai i fjor.

– Vi har imøtekommet toppidretten på ekstraordinært vis. Nå ber vi om en to ukers pause, i første omgang, slik at vi kan få litt mindre mobilitet i samfunnet, sa Raja.

Samtidig har Raja forståelse for at idretten opplever tiltaket som krevende.

– Jeg har stor forståelse for at dette rammer idretten. Men vi må gjøre fortløpende vurderinger av hvor vi kan lette på tiltak og hvor vi må stramme til. Jeg tror at voksne utøvere kan takle dette.

– De kan ikke vise til smitte

Eckhoff er ikke enig i vurderingen til regjeringen og trekker blant annet frem lite smitte i basketligaen som et motargument.

– De kan ikke dokumentere en eneste sak i Basket-Norge. Alle som er smittet, er smittet enten via familie eller på skole. Det er ingenting på tvers av treningsgrupper, mener Eckhoff, og legger til:

– I det øyeblikket man er ute å reiser eller hvis eliteidretten stenger eller ødelegger for barn og unge som skal utøve idrett, kan man argumentere for at toppidretten skal parkeres.

– Det var noen tilfeller i klubber før sesongstart, og så var det noen tilfeller i forbindelse med julemiddager, bekrefter sportssjef i Norges Basketforbund, Brent Hackman, til TV 2.

– Idretten tar sin del av dugnaden. Helsen til alle går foran, fortsetter sportssjefen.

Samtidig understreker Eckhoff at han har forståelse for tiltakene som tar sikte på å begrense smitten i Norge.

– For meg som er basket-trener er det idiotisk, men jeg har ikke noe problem med å skjønne det ut i fra et større perspektiv, sier Eckhoff, før han avslutter:

– Jeg skjønner at dette er et privilegert perspektiv fordi vi holder på med det vi ønsker, det er å spille basket, mens andre har mistet jobb og levebrød under pandemien.