Joe tok farvel med Trump: – Mye ugjort, men sånn er livet

Republikaneren Joe Brunner hadde onsdag møtt opp utenfor Det hvite hus for å ta farvel med president Trump. Brunner jobbet som frivillig for kampanjen og har en drøm om å stille som presidentkandidat en dag.

– Jeg ville se hatet som alle har mot ham, og det skal motivere meg, sier Brunner som forteller at han har støttet Trump siden 2016.

Han har hatt stor sans for Trumps «America First»-politikk, og mener at USA tappes for ressurser blant annet i Midtøsten.

– Det amerikanske flyvåpenet har en base i Doha, Qatar, som koster ti milliarder i året å drive, sier Brunner til TV 2.

Han er fra New York og dro ned til Washington for å være på plass under presidentens siste dag i det ovale kontor, etter fire år.

– Det er mye ugjort, men sånn er livet, sier Brunner mens han ler litt.

– Alle presidenter som kun hadde én periode, hadde nok den følelsen. De hadde mye de ville utrette, som George H.W. Bush. For mange år siden jobbet jeg frivillig for ham, og møtte ham i 1992 i Maryland. Han kom dit som en eldre statsmann og visste at han ikke kom til å vinne, fordi Bill Clinton var for god. Jeg tror at Trump også har kjent på litt av det samme, sier Brunner.

Han mener at noe av det viktigste Trump gjorde som president var å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

– Bare det å reise til Nord-Korea og møte Kim Jong-un var svært viktig for USA, fordi det gjør at missiler ikke vil bli avfyrt mot USA, sier Joe Brunner.

Bomtur for Jerry

Jerry Cusack dro ned til Washington for å selge Biden-luer og plakater, men det har blitt en stor bomtur.

Jerry Cusack. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Jeg har solgt noen luer, og det er det, sier han til TV 2.

Som om ikke pandemien var nok, så har de enorme sikkerhetstiltakene ført til at Washington er en spøkelsesby.

Cusack sier han knapt har solgt noe, og kommer til å tape penger på turen.

Pandemien har rammet ham hardt og han er veldig takknemlig for de 600 dollarene han nettopp har fått etter at Kongressen godkjente en ny redningspakke.

– Det rekker til å overleve, og ikke havne på gata, sier Cusack.

Dette er fjerde gang han prøver å selge noe under en innsettelse. Han var på Obamas to i 2009 og 2013 samt Trump i 2017.

Cusack vurderte å droppe turen i år fordi det var varslet at det ville bli folketomt, men han valgte likevel å dra ned med et begrenset antall varer. Han kjenner andre selgere som nå sitter igjen med haugevis av effekter de ikke får solgt.

Han håper og ber om at det vil være annerledes om fire år.

– Biden kommer til å få rullet ut vaksinen, og komme med en ny redningspakke. Jeg ser frem til det, sier Jerry Cusack til TV 2.