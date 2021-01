Stor eksplosjon i Madrid

Nødetater jobber med å få oversikt over skadeomfanget etter en eksplosjon sentralt i den spanske hovedstaden.

Onsdag ettermiddag var det en kraftig eksplosjon i Madrid. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent.

Den spanske avisen Marca skriver alle nødetater er på stedet og jobber med å få oversikt over de materielle og eventuelle personskader.

Ifølge avisen var eksplosjonen så kraftig at den hørtes nesten over hele hovedstaden.

Røyk stiger opp fra en totalskadd bygning i sentrum av Madrid. Foto: Susana Vera / Reuters

Bilder og videoer fra stedet viser at eksplosjonen har gjort stor skade.

Det er store ødeleggelser på de tre øverste etasjene i en blokk som ligger på Toledo Street i sentrum av Madrid. Ifølge El País skjedde eksplosjonen cirka klokken 15.

Eksplosjonen gjorde store ødeleggelser. Foto: Susana Vera / Reuters

Spanias sivilforsvar bekrefter eksplosjonen på Twitter.

Bygget som ble hardest rammet av eksplosjonen er et boligbygg sørvest i sentrum av Madrid. Bygget ligger ved siden av et eldrehjem.

Kort tid etter eksplosjonen ble det meldt at det var eldrehjemmet som ble rammet, men dette var feil, skriver El País.

Avisa AS skriver at politiet har bekreftet at det er skadde.

– De evakuerer alle beboere til hotellet på andre siden av gaten, sier en talsperson til.

Saken oppdateres