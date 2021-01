Pappaen til TV-profil dukker opp som deltaker i The Voice: – Synes det er stas

Fredag kveld blir det norske folk presentert for gullstrupen Byron Williams jr. (60) i The Voice. Det synes datter og TV-profil Fetisha Williams er på høy tid.

I fredagens sending dukker det opp et, for mange, kjent fjes i The Voice-kulissene. Influencer Fetisha Williams (27), kjent fra blant annet TV 2-serien «Sophie Elises Verden», og lillesøster Viola F. Williams (17) tropper opp som heiagjeng når faren skal overbevise mentorene om at han kan være «Norges beste stemme».

– Det er helt fantastisk! Han har nok hatt lyst til å være med ganske lenge, men på grunn av langvarig sykdom i familien, har det ikke vært aktuelt å melde seg på. Jeg synes det er stas, sier datteren, som for tiden er aktuell med TV3s nye sesong av «Camp Kulinaris».

STOLT: Fetisha Williams gleder seg til at pappaen skal vise sine sangferdigheter på TV.

Et annerledes 2020

Amerikanskfødte Byron Williams jr. (60) hadde, som så mange andre musikere, planlagt å synge seg gjennom 2020. I tillegg til jobben i Visma, skulle den sangglade 60-åringen både opptre i bryllup og holde flere konserter, men så måtte alt avlyses på grunn av pandemien.

– Det var da jeg begynte å lure på om jeg skulle melde meg på The Voice. Jeg måtte jo gjøre noe – heller dét, enn ingenting, sier Williams jr. muntert.

Mannen med den store stemmen er allerede et kjent navn i hjembyen Fredrikstad, men han så på sangkonkurransen som en unik mulighet til å nå ut til flere kanter av landet.

Var medlem av «The Drifters»

Williams jr. vokste opp i Miami og Portland, Maine, og har sunget så lenge han kan huske.

I løpet av sitt 60 år lange liv har han allerede opplevd at artistdrømmen gikk i oppfyllelse én gang. Tilfeldighetene skulle nemlig ha det til at han ble en del av det svært ettertraktede bandet «The Drifters» i 1993.

– På den tiden bodde jeg i Miami og hadde jobb i byggebransjen. En dag jeg hørte på radio på jobb, snakket de om en talentkonkurranse hvor vinneren kunne få en platekontrakt, begynner Williams jr.

THE DRIFTERS: Byron Williams jr. i «The Drifters». Foto: Privat

Et uventet tilbud

Han bestemte seg for å melde seg på, og selv om han raskt skjønte at vinneren av konkurransen nok var forhåndsbestemt, sang han av hjertens lyst. Han vant ikke konkurransen, men klarte å gjøre seg bemerket likevel.

– Det var en kvinne til stede som spurte meg om jeg kunne tenke meg å bli med i «The Drifters». Først trodde jeg det var spøk, for det virket jo for godt til å være sant, sier Williams jr. og humrer.

Slik gikk det til at han turnerte Europa rundt i tre år, sammen med bandet som den gang nylig hadde blitt innvalgt i Rock and Roll Hall of Fame.

Klar for nytt eventyr

Det var til slutt den store kjærligheten, nå kona Birgitte, som skulle få Williams jr. til å tre ut av rampelyset, flytte til Norge og stifte familie. Nå er han klar for å satse mer på musikken igjen.

– Målet mitt er å få lov til å synge for det hele det norske publikum. Kanskje får jeg muligheten til å reise andre steder i landet og synge for dem, sier

Datteren Fetisha mener det er på høy tid at det norske folk får høre faren synge.

– Det tror jeg det norske folk har godt av, vi trenger litt «flavour»! Jeg tror pappa kommer til å bli godt likt, for han er en showman og vet hva han driver med. Jeg gleder meg, avslutter hun.

