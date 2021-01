Bonusnekt tatt opp helt til topps i regjeringen

– Jeg mener rett og slett disse reglene får helt urimelige utslag, sier Bru til TV 2.

Som TV 2 tidligere har skrevet har Coop fått en henstilling fra Mattilsynet om at de ikke kan gi bonus på salg av morsmelkerstatning gjennom sin babybonusordning.

– Følte hun svikta

Mattilsynet mener ordningen er et salgsfremmende tiltak, og viser til at det ikke er lov å drive salgsfremmende tiltak for morsmelkerstatning.

Saken har engasjert helt opp til regjeringsnivå.

Olje- og energiminister og Høyre-nestleder Tina Bru har tatt opp saken direkte med sin regjeringskollega Bent Høie, som nå sier han skal se på regelverket.

– Jeg har engasjert meg i denne saken fordi jeg mener debatten vi har rundt amming i Norge legger et altfor stort press på mødre. Jeg har selv en søster som slet masse med dette. Hun følte at hun svikta som mor, forteller Bru.

– Dette er tull

Også Frp-nestleder Sylvi Listhaug har engasjert seg i saken. Hun mener det er diskriminerende å nekte flaskemammaer babybonus på morsmelkerstatning. Hun kaller regelverket en dusteregel.

– Dette er tull. Jeg håper nå helseministeren bruker sunn fornuft og endrer regelverket, sier Listhaug og legger til:

– De aller fleste ønsker få til amming, og mange har grått mye fordi de har slitt med å få til å amme, og da kan ikke myndighetene bidra til å forsterke det ammepresset ved å nekte en bonus på morsmelkerstatning, sier Listhaug.

TULL: Sylvi Listhaug mener det er tull at Extra ikke kan tilby babybonus på morsmelkerstatning. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Sterkt ammepress

Hun viser til at mange med småbarn i etableringsfasen trenger å spare der de kan, og mener derfor det er unødvendig å påføre de som må kjøpe morsmelkerstatning, en ekstra kostnad.

– Det er et kjempesterkt ammepress i Norge. Nå er det på tide at vi respekterer at det er en del som faktisk ikke får det til, uten at de skal straffes for det ved å nektes rabatter. Det er fullt mulig å vokse opp på morsmelkerstatning, sier Frp-nestlederen.

Listhaug har nå sendt skriftlig spørsmål til Høie hvor hun spør om han enig i at forbudet er diskriminerende overfor kvinner som ikke kan amme, og om statsråden vil endre forskrifter slik butikkene igjen kan innlemme morsmelkerstatning i sine bonusprogram.

Ser på regelverket

Helseminister Bent Høie har svar følgende i et skriftlig svar til TV 2:

– Jeg vil se på regelverket og praktiseringen av dette slik at det ikke får urimelige utslag for dem som er avhengig av morsmelkerstatninger, og der amming ikke er et alternativ.

TV 2 har ikke fått svar på hva Høie legger i å «se på», og om dette betyr at han nå er innstilt på å endre regelverket.

Bru tror det er en regelendring som må til.

– Jeg mener vi må få til en regelendring sånn at dette ikke blir så firkanta, sier Høyre-statsråden.

Hun mener det må finnes en mellomting mellom dagens ordlyd og et fullstendig frislipp.

Hun vil også berømme Marthe Miras Furuvald som stilte opp og fortalte om saken.

– Hun har all grunn til å være stolt. Jeg synes hun i ettertid har fått mye usaklig kritikk i kommentarfeltet, og jeg tror vi alle hadde tjent på legge til grunn at alle mødre vil det beste for barna sine.