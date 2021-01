Interessen rundt Skodas første elektriske SUV er skyhøy i Norge. Her kommer Skoda med en modell som etter alt å dømme blir en av de aller mest solgte bilene her til lands i år.

Enyaq hadde verdenspremiere i september i fjor. Kort tid etter det var to eksemplarer av bilen på et roadshow rundt om i landet. Men på grunn av korona-situasjonen, var det strenge restriksjoner rundt visningen av bilen. Blant annet fikk ingen av de skuelystne anledning til å sette seg inn i den.

Det blir det endringer på nå. Sist fredag ankom nemlig 25 eksemplarer av Enyaq havna på Bekkelaget i Oslo. Nå er disse bilene på vei ut til forhandleret, hvor de skal stå utstilt helt til slutten av februar. Det betyr at kunder nå får anledning til å ta en nærmere titt på den helelektriske familie-SUVen flere tusen nordmenn venter på.

Her er en av de aller første bilene i Norge, på vei til en Skoda-forhandler. Foto: Eirik Skogrand

Ingen smittetilfeller

De to utstillingsbilene som var innom i fjor høst rakk å besøke 44 forhandlere, og nærmere 10.000 kunder var innom for å kikke på bilen.

– Vi er stolte av gjennomføringen og hvordan smittevernet ble ivaretatt på en forsvarlig måte, samtidig som vi klarte håndtere og imøtekomme nærmere 10.000 besøkende uten ett eneste smittetilfelle. Nå er bilen i landet igjen og det er gledelig å kunne informere om at det nå blir mulig å ta en enda nærmere titt på bilen, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda hos importøren Harald A. Møller AS.

Skoda har tøffet opp designet sitt betydelig de siste årene, det nyter også Enyaq godt av.

Gunstig startpris

Salget av Enyaq åpnet for de første reservasjonskundene allerede morgenen etter premieren i fjor høst. Siden det har flere tusen nordmenn bestilt den elektriske familie-SUV. Noe mer nøyaktig antall enn det, går ikke importøren ut med ennå.

Hva koster så Enyaq? Jo, bilen starter på på 348.520 kroner for den billigste versjonen som heter iV 50.

iV 60 koster fra 408.520 kroner, mens iV 80 starter på 449.520 kroner. Toppmodellen i første gang er iV 80X med firehjulstrekk, den starter på 478.520 kroner.

Interiøret bryter med alt vi har sett fra Skoda tidligere. Her er det flere spennende elementer.

Fire modeller i starten

Her er det som gjelder på batteripakke og rekkevidde for disse:

Enyaq iV 50: 55 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 340 km.

Enyaq iV 60: 62 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 390 km.

Enyaq iV 80: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 510 km.

Enyaq iV 80X: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 460 km. Dette er altså den eneste utgaven som i starten kommer med 4x4.

Skoda lover god plass og bagasjerom på 585 liter.

Kjøper Skoda for første gang

Senere i år kommer også Skoda Enyaq som Coupé – en bil mange også gleder seg til å se.

– Vi er både stolte og ydmyke over den mottakelsen Enyaq har fått. Vi gleder oss veldig til å vise frem bilene ordentlig hos forhandlerne nå, og ikke minst til å levere ut de første kundebilene om ikke altfor lenge. I tillegg er det svært gledelig å se at Enyaq har tiltrukket seg nye kunder – nesten 80 prosent av de som har bestilt Enyaq kjøper Skoda for første gang – og at gjennomsnittsalderen for kjøperne er lavere enn vi vanligvis ser, sier Meiner.

Utleveringene av de første kundebilene skjer i løpet av første halvår i år, det er med andre ord ikke altfor lenge til de eksemplarene ruller på norske veier.

Akkurat ankommet til Norge: Nå er de 25 Enyaq-eksemplarene spredt rundt hos forhandlerne. Foto: Eirik Skogrand.

