Greta Thunberg med syrlig stikk til Donald Trump

Onsdag ettermiddag forlot Donald Trump det Hvite hus. Sammen med konen Melania Trump reiste han fra den amerikanske hovedstaden til fordel for Mar-a-Lago i delstaten Florida, i forkant av innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president.

– Vi kommer tilbake i ett eller annet format, sa Trump under sin offisielle siste tale som president ved luftforsvarsbasen Andrews i delstaten Maryland i 14.45-tiden norsk tid.

– Endelig borte

At Trumps periode som president er over, reagerer flere kjente fjes på, og Mark Ruffalo, blant annet kjent som Hulken i Marvel-universet, er blant dem som tar hardest i:

IKKE FAN: Skuespiller Mark Ruffalo har lenge vært en uttalt kritiker av Donald Trump. Foto: AFP/NTB

– Han er endelig borte. Dette marerittet har endelig fått en passende slutt. En gjeng med Trumps elite-kriminelle benådet i nattens mulm og mørke. Gull-toalett-presidentskapet er over. En bæsj er en bæsj uansett hvor den faller, skriver han på Twitter.

Han viser i sin melding til praksisen presidenter har med å benåde straffedømte på tampen av sin periode som president. I natt besluttet Trump å benåde eller å omgjøre straffen til en rekke personer. På listen var det flere kontroversielle innslag, blant annet folk dømt i sammenheng med Russland-etterforskningen, hans tidligere toppstrateg Steve Bannon samt flere korrupsjonsdømte.

Flere reagerer

Men Ruffalo er langt fra den eneste kjendisen som har tatt til tastaturet for å si hva de mener om presidentbyttet:

– Kom deg av gårde! kommenterer skuespiller Ben Stiller.

Også kjente medie-fjes har kommentert hendelsen, blant annet CNN-ankeret Jake Tapper, som tilsynelatende undrer seg om de siste årene har vært noe uvirkelig.

– Følger noen andre der ute at skjermen kanskje går i svart akkurat nå? skriver han på Twitter.

Kommer med stikk

– Han ser ut som en veldig glad gammel mann som ser frem til en lys og fantastisk fremtid. Så kjekt å se! skriver en syrlig Greta Thunberg (18) på Twitter.

TALTE FOR FN: Gretha Thunberg holdt i slutten av 2019 en tale under FNs ekstraordinære klimatoppmøte. Foto: Cristina Quicler

Kommentaren ligner mistenkelig mye på hva Trump sa om den svenske klima-aktivisten etter sin tale om at klimautfordringene. Under FNs ekstraordinære klimamøte i New York i 2019 uttalte hun:

– Jeg skulle ikke sittet her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Så kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? uttalte klimaaktivisten, som var 16 år da talen ble holdt.

Det var i etterkant av denne talen at Trump omtalte henne som en «veldig lykkelig, ung jente som gleder seg til en lys og fantastisk fremtid».