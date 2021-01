Fortvilet Klopp: – Ingen snakker om det

Se Liverpool-Burnley torsdag fra kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Liverpool har ikke klart følge opp forrige sesongs maktdemonstrasjon i ligaen.

Merseyside-klubben har ikke vunnet en ligakamp siden 19. desember (7-0 mot Crystal Palace). På de siste fire kampene har Liverpool bare scoret to ganger.

Manager Jürgen Klopp tar det hele med knusende ro.

– Jeg forstår 100 prosent at folk snakker om det, men vi kan ikke endre situasjonen på et blunk. Noen må holde roen. Situasjonen er ikke katastrofal eller perfekt, sier Klopp på pressekonferansen før torsdagens kamp mot Burnley.

Men én ting irriterer Liverpool-manageren.

– Jeg så fremgang og veldig mange positive tegn fra kampen mot Manchester United. Men siden vi ikke vant, så er det ingen som snakker om det. Hadde vi vunnet, ville alle sett det, mener tyskeren.

Mot Burnley får de regjerende mesterne sjansen til å slå tilbake. Offensivt har det lugget voldsomt for fronttrioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino.

Klopp vil ikke legge skylden på de offensive stjernene.

– Det handler om hele laget. Guttene vet selv at målene ikke flyter inn om dagen. Vi må jobbe med det, men det kommer en tid der målene vil komme igjen. John Stones scoret vel sitt første mål for Manchester City for noen uker siden. Etter det har han scoret to ganger. Man må holde seg rolig og ta de gode avgjørelsene. Da vil det komme, sier Liverpool-sjefen.

Jürgen Klopp informerte om at Joël Matip er tilbake i full trening og kan være aktuell til kampen mot Burnley, men at de vil vente til kampdagen med å ta en avgjørelse. Diogo Jota er fortsatt noen uker unna en retur i Liverpool-trøyen.

