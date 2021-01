Donald Trump har forlatt Det hvite hus: – Vi kommer tilbake

Donald Trump har flyttet ut av Det hvite hus, og holdt en siste tale før han gikk om bord på Air Force One for siste gang.

Onsdag ettermiddag norsk tid forlot Donald Trump Det hvite hus for siste gang i sin presidentperiode.

– Dette har vært en stor ære, sa Trump til oppmøtt presse utenfor Det hvite hus onsdag.

– Jeg vil si takk til alle dere, og hade bra. Vi elsker det amerikanske folk, sa han.

Deretter gikk han til det ventende helikopteret, der noen av hans medarbeidere like før hadde båret ut de siste flytteeskene.

De siste dagene er det observert flyttebiler som har kjørt gjentatte ganger til og fra Det hvite hus.

Siste tale

Trump og hans kone reiste til Maryland i helikopter, før de gikk over i Air Force One for siste gang.

Her ble det avholdt en liten seremoni.

– Dette har vært noen fantastiske fire år. Jeg vil takke min familie, kollegene mine og alle andre. Alle har gjort en fantastisk jobb. Vi var ingen vanlig administrasjon, sa Trump.

Også Melania Trump, som Trump benyttet anledningen til å skryte av, tok til talerstolen.

– Det har vært en ære å være deres førstedame. Gud velsigne USA og det amerikanske folket, sa hun, før ektemannen igjen tok ordet.

I talen trakk han også frem noe av det han har fått til gjennom sine fire år som president.

– Jeg håper ikke de øker skattene deres, men hvis de gjør det: "Hva var det jeg sa?", sier han.

Onsdag innsettes Joe Biden som USAs 46. president, og Trump har gjort det kjent at han ikke skal delta i seremonien.

– Vi kommer tilbake, i en eller annen form. Vi sees snart, sa Trump avslutningsvis, før han gikk om bord Air Force One for siste gang.

Han og Melania Trump reiser etter planen til feriestedet Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida onsdag.

Benådet venner

I Trumps siste timer som president benådet han 73 personer, i tillegg til at 70 personer får sin straff endret.

Det er tradisjon at benådninger kommer helt tampen av et presidentskap, men det har vært knyttet spesielt store forventinger til Trumps liste, ettersom mange har spekulert i om han kom til å benåde seg selv eller sine familiemedlemmer.

Dette har derimot ikke skjedd. Ifølge nyhetsbyrået Reuters har advokatene ved Det hvite hus advart Trump om å gjøre et slikt grep, ettersom det kan få han og familien til å se ut som de er skyldige i kriminelle handlinger.

Trumps tidligere sjefsstrateg Steve Bannon var onsdag morgen det mest medieomtalte og kjente navnet som nå blir benådet.