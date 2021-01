BT: Tre menn tiltalt for dobbeltdrap i Bergen

Tre menn er tiltalt for drapene på hospitset i Møllendalsveien i Bergen. To andre menn er tiltalt for å ha skjult spor, melder Bergens Tidende.

I januar 2020 ble 42 år gamle Jan-Øystein Ask Hilby og 29 år gamle Silje Helene Kvandal drept på et hospits i Bergen. De to ble funnet døde ved Osavatnet i Arna.

I løpet av kort tid ble fem menn pågrepet og varetekstfengslet i forbindelse med drapet. Onsdag melder BT at politiet har tatt ut tiltale mot fem personer.

En 57 år gammel mann fra Bergen tilso drapet rett etter at han ble pågrepet. I tillegg er en 23 år gammel mann og en 34 år gammel mann tiltalt for drapet. De nekter begge straffskyld.

– Jeg er overrakset over at det er tatt ut tiltale mot ham for medvirkning til drap. Vi er uenige i dette og begynner umiddelbart forberedelsene til rettssken, sier Jon Anders Hasle, forsvareren til 23 åringen, til BT.

I tiltalen kommer frem at 34 åringen, som jobbet som nattevakt på hospitset, skal ha skurdd av videoovervåkningen og hentet en øks og flere kniver. Deretter skal de tre mennene ha gått til rommet og drept Kvandal og Hilby.

To andre menn er tiltalt for å ha fjernet bevis. De er 34 og 37 år.

– Min klient er gjort kjent med tiltalen, og den er som ventet. Han er fornøyd med at påtalemyndigheten tror på hans versjon av hendelsen, sier den 37 år gamle mannens forsvarer, Kjetil Ottesen.