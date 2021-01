I september fikk politiet melding om at en jente i barneskolealder skulle ha blitt utsatt for et overgrep på vei hjem fra en skole i Time kommune i Rogaland.

Onsdag opplyser politiet at de har siktet en mindreårig gutt.

Den siktede gutten blir onsdag avhørt på Barnehuset sammen med en av sine foreldre.