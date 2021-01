Viser til skrekkscenario: – Veien er kort fra lav smitte til høy smitte

Helseministeren mener Norge må være forsiktig med å åpne opp samfunnet for tidlig og viser til den dramatiske situasjonen i Irland.

Etter nyttår innførte regjeringen svært inngripende nasjonale tiltak. Mandag ble de fleste av tiltakene videreført.

Tall fra FHI viser at smitten er på vei nedover, men helse- og omsorgsminister Bent Høie mener likevel at smitten er alt for høy i Norge.

– For to uker siden satte vi rekord i antall smittede i Norge med 930 smittet på ett døgn. Selv om antallet har gått ned er den fortsatt altfor høy. FHI og Helsedirektoratet mener smittesituasjonen er ustabil og risikoen for spredning er høy, sier Høie på regjeringens pressekonferanse.

Han mener det er viktig å ikke slippe opp for mye for tidlig.

– Mange er utålmodig og ønsker at vi skal åpne mer, men vi må være varsomme. Veien fra lav smitte til høy smitte er kort, sier Høie.

– Slapp opp for mye

Flere europeiske land har sett en dramatisk økning i smitte de siste ukene. På dagens pressekonferanse viser helseministeren til situasjonen i Irland.

I starten av desember lå landet nederst på den europeiske smittestatistikken og startet derfor en gjenåpning av samfunnet. Men i løpet av kort tid økte smitten drastisk.

– De slapp opp for mye, for fort. Derfor gikk Irland fra bunn til topps på smittestatistikken, sier Høie.

Smitten spredte seg raskt i samfunnet. 8. januar ble det registrert 8248 smittede i løpet av ett døgn.

– Den viktigste årsaken til at smitten spredte seg så raskt var at irene, som hadde savnet å være sammen, søkte sammen når landet åpnet. De var mange sammen og mye sammen, på serveringssteder og hjemme hos hverandre. Da spredte smitten seg veldig fort, sier Høie

Kan skje i Norge

Helseministeren er bekymret for at det samme kan skje i Norge hvis man letter på tiltakene for tidlig.

– Norge er fortsatt blant landene som ligger på bunnen. Vi må gjøre alt for å bli liggende der. Derfor må vi ikke slippe opp før tallene er lave nok. Derfor må vi ikke slippe opp for mye for fort, sier Høie.

Et flertall i Stortinget overkjørte tirsdag regjeringen for å tillate skjenking av alkohol i kommuner med lav smitte. Dette var helseministeren sterkt uenig i.

– Er det ikke litt søkt å sammenligne situasjonen i Irland med at noen skal få litt alkoholservering til maten i Norge?

Irland hadde det som trolig er blant de strengeste nedstengningene i Europa i seks uker. De åpnet ganske forsiktig, men det historien forteller er at det kan gå veldig kort tid fra å ligge lavt på smitten til å ligge veldig høyt.