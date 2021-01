Får denne forskeren rett om viruset – er det veldig gode nyheter

Det er mye ekspertene fremdeles ikke vet om SARS-CoV-2, viruset som forårsaker covid-19.

Men i USA har en gruppe forskere nå gjennomført en studie som viser hva de tror kommer til å skje med viruset i fremtiden, som er publisert i det velrenommerte vitenskapsmagasinet Science.

Blant forskerne er norske Ottar N. Bjørnstad. Han er professor ved det anerkjente Penn State-universitetet i Pennsylvania i USA, der han blant annet underviser doktorgradskurs om utbruddsepidemiologi, læren om smittsomme sykdommers forløp. Han har også skrevet bok om hvordan man kan forstå utviklingen av epidemier.

Bjørnstad sier til TV 2 at forskerne har regnet seg frem til tre ulike scenarier.

– Det ene er at vi klarer å stoppe virusspredningen helt gjennom vaksine, men det virker veldig usannsynlig med dagens vaksineteknologi, sier Bjørnstad.

Han legger til at scenario to også er lite sannsynlig, nemlig at smittetrykket og dødeligheten fortsetter som i dag.

Derimot har forskerne stor tro på scenario tre:

– Det er mest sannsynlig at viruset vil etablere seg som en årlig vintersykdom, som kun gir mild forkjølelse.

Dette vil skje når SARS-CoV-2 har etablert seg som endemisk og folk flest blir smittet første gang som barn.

Ottar N. Bjørnstad er en av forskerne bak den nye korona-studien. Foto: Privat

Det finnes allerede fire andre koronavirus som er endemiske og som har eksistert i lang tid, og alle gir kun mild forkjølelse. Dette i motsetning til koronavirusene kjent som SARS og MERS, som skapte dødelige utbrudd i henholdsvis 2002-2003 og 2012.

Ifølge den nye studien ligner det nye koronaviruset mest på de fire virusene som gir mild forkjølelse.

– De fire utbredte koronavirusene har en dødelighet på null. Folk flest merker knapt at de er smittet, understreker Bjørnstad.

– Hvor sikker kan man være på at også det nye viruset ender opp som ufarlig?

– Vi kan ikke være sikker på noen ting for det er mye vi ikke vet. Samtidig har vi vitenskapsfolk også ansvar for å forsøke og spå hvordan viruset vil utvikle seg videre slik at vi kan fortelle politikerne og folkehelseinstituttene hva de kan forvente seg.

Det er også vanskelig å spå hvor raskt denne utviklingen vil skje, men forskerne har et anslag:

– Det kommer an på hvor fort vi får nok vaksiner. Vi kan håpe på seks måneder, eller 12-18 måneder. Men da ser jeg det som mest sannsynlig at vi kommer til være gjennom denne katastrofen, sier Bjørnstad.

Han legger til at selv om dagens vaksiner ikke klarer å knekke viruset helt, så er det håp for fremtiden fordi det nå jobbes mye med ny vaksineteknologi.

– Det utvikles nå det som kalles neste generasjons vaksiner. De bruker annerledes biologi og teknologi. Så om ti år er kanskje vaksinasjonsbildet så annerledes at vi klarer å utrydde mange av disse virusene som vi ikke klarer med klassisk vaksineteknologi, avslutter professor Bjørnstad.