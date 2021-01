Ferdig som president – dette tror ekspertene venter Trump nå

Onsdag kveld er Donald Trump ferdig som USAs president, og i 18-tiden vil demokraten Joe Biden bli tatt i ed som hans etterfølger i et sterkt bevoktet Washington D.C.

Det har vært relativt stille fra Trump den siste tiden, sammenlignet med resten av hans presidentperiode, og hans siste politiske grep som president inneholdt blant annet benådninger av flere politiske allierte og helomvending i en av sine politiske hovedløfter.

USA-ekspert Eirik Bergesen tror ikke man vil se lignende opptøyer i dag slik man så under stormingen av Kongressen 6. januar.

– Det er 25.000 fra nasjonalgarden i hovedstaden i dag, altså flere soldater enn i Afghanistan, Irak og Syria til sammen. Det er umulig å gjennomføre væpnede opptøyer i D.C. i dag. Men om noen vil samle seg for å utvise sin offentlige mening, som små grupper, kan hende, sier han.

– Løgneren er fjernet

Bergesen tror derimot at det kan være mulig å se situasjoner oppstå i andre delstater, eller ved en senere anledning, når sikkerhetsopplegget i hovedstaden ikke er like tungt.

– Det er ikke like mange til å passe på i andre delstater. Der kan opptøyer godt skje, også med våpen. Vi vet at det er avdekket plott mot Biden ved flere tilfeller, og at folk på vei mot D.C også er blitt pågrepet med våpen. Det er ikke mangel av folk som prøver, men jeg opplever at myndighetene har lært av det som skjedde 6. januar, sier han.

Bergesen tror det kun er én ting som kan rette opp situasjonen i USA.

– Løgneren er nå fjernet, men man må også fjerne løgnen. Mange tror fortsatt på påstanden om at valget er stjålet, for Trump har fortalt dem det, og de mener det er deres patriotiske plikt å handle. De opplever at Trump har lagt ansvaret i hendene på dem ved å fortelle dem at de er sviktet av sitt eget parti i Kongressen, av visepresidenten og valgsystemet, sier Bergesen.

Han mener USA må ta et tilsvarende oppgjør med Trumps påstander om valgjuks som ble gjort i etterkant av Wisconsin-senator Joseph McCarthys skandaløse forfølging av «uamerikanske elementer» og kommunister på 40- og -50-tallet, som endte med at Senatet tok grep.

– Noe lignende må gjøres. Et skikkelig oppgjør må tas, sier Bergesen.

Om dette skjer hviler i hovedsak på den sentrale republikaneren Mitch McConnel, som de siste årene har vært lederen i Senatet, men som nå går inn i rollen som minoritetsleder, og hvorvidt han ber sine partifeller til å stemme for å felle Trump i den kommende riksretten.

– Om han stemmer ja vil nok folk følge etter, sier Bergesen.

– Vil ikke høre så mye fra ham

I etterkant av stormingen av Kongressen 6. januar, gjennomført av Trump-tilhengere, har Trump blitt blokkert og utestengt fra de fleste sosiale medier-tjenester.

– Han har egentlig dominert USA i fem år nå. At Twitter-kontoen ble tatt fra ham har egentlig roet ned amerikansk politikk. Vi snakker mindre og mindre om Trump nå, og mer og mer om Biden. Jeg regner med at vi ikke ser så mye til han nå, han setter seg på flyet til godset i Florida nå, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til TV 2.

Tviler på TV-rykte

Bergesen sier Trump trolig vil kunne dukke opp som gjest på konservative nyhetskanaler som Fox News, Newsmax og OAN fremover

– I tillegg har det vært snakk om at Trump planlegger et eget medieselskap eller -imperium, men det er jeg heller usikker på om vil skje, sier USA-eksperten.

Bergesen sier noe slikt vil kreve mye kapital, noe Trump ikke har nå, samt at det er en massiv administrativ jobb å drifte.

– Det ligger ikke til Trump. Tidligere har han lånt bort navnet sitt til folk som vil drive for eksempel hoteller, og fått penger som slikt. Jeg kan derimot se for meg at han får noen til å skrive en bok for ham, og at det blir solgt Trump-t-skjorter og -capser fremover, og at han vil tjene penger på slikt, sier Bergesen.

– Bare begynnelsen

Nå som Trump er ferdig som president venter både riksrettsprosess i Senatet, samt en rekke søksmål og etterforskninger.

– Dette er bare begynnelsen på en legere periode som rettsforfulgt for Trump. Og her er det mye som vil skje: forretninger som er etterforsket, anklager om seksuell trakassering og til og med dagens benådninger som mange kan ønske å kikke nærmere på. Når det kommer til stormingen av Kongressen er riksretten trolig bare én ting for Trump, det kan også komme søksmål fra etterlatte, sier Bergesen.