Vi er på god vei inn i et spennende bilår. I 2021 får vi se en rekke nye elbiler på norske veier.

Én av bilene det blir ekstra interessant å følge, er den nye kompakt-SUVen, Mercedes EQA. Denne skal konkurrere mot biler som Volvo XC40 P8, Polestar 2 og Tesla Model Y.

EQA hadde digital verdenspremiere i går. Men allerede sent tirsdag kveld fikk vi i Broom anledning til å prøve bilen en kort tur.

Fra 408.000 kroner

Før vi går løs på førsteinntrykket bak rattet, kan det vært greit å etablere at EQA har flere egenskaper, som gjør bilen ekstra interessant for det norske markedet.

Bilen blir for eksempel tilgjengelig med både to- og firehjulsdrift. I tillegg får du både hengerfeste og takstativ. Senere i år lanseres også en versjon med over 500 kilometers rekkevidde.

Eksemplaret vi kjører er en lett kamuflert preproduksjons-modell, tilsvarende utgaven som blir tilgjengelig ved lansering. Det vil si versjonen med 426 kilometer rekkevidde, 190 hk og forhjulstrekk.

Så langt har den norske importøren forventet at en ferdig utstyrt bil vil havne på 450-460.000 kroner.

Nå har vi fått bekreftet at startprisen på innstegsmodellen blir 408.000 kroner. Det er slett ingen upris i premium-segmentet.

Se egen faktaboks over standardutstyret nederst i saken.

EQC: De har nesten doblet salget sitt i Norge i år

Widescreen cockpit er på plass, med de doble skjermene. På hendlene bak rattet kan du justere grad av regenerering.

God opplevd kvalitet

Ettersom EQA bygger på nyeste generasjon GLA, er det ingen store overraskelser som møter oss når vi setter oss bak rattet. Her kjenner vi igjen det aller meste, inkludert premiumfølelsen du umiddelbart får.

Den opplevde kvaliteten er god, akkurat slik du forventer fra Mercedes. Testbilen har AMG Line utstyrsnivå, som inkluderer egne sportsseter.

Her er sittestillingen er god, og du har fin oversikt fra førerposisjon.

Noe av det første vi legger merke til ute på veien, er at Mercedes har tatt støyisolering på alvor. EQA er stillegående, noe ingeniørene har jobbet mye med.

Vil sette ny standard for selvkjørende biler

EQA kan hurtiglades med opptil 100 kW. Det er ikke mer enn det bør være på en elbil i 2021.

Lover godt

Vi har kun bilen en halvtimes tid og det snør kraftig. Utgangspunktet for å vurdere kjøreegenskapene, er derfor langt fra optimale.

Men det er ikke vanskelig å kjenne at bilen oppfører seg temmelig likt GLA. Bilen oppleves komfortabel og stødig på veien.

Plassen foran og bak er nokså god i EQA. Men bagasjerommet er ikke størst i klassen. Det rommer 340 liter eller 1.320 liter hvis du legger ned baksetene.

190 hk bør holde for de fleste, men du får ikke det typiske og kraftige elbil-skyvet. 0-100 km/t er oppgitt til 8,9 sekunder. Dermed er denne utgaven av EQA, merkbart slappere enn for eksempel hovedkonkurrent Volvo XC40 Recharge P8, som klarer samme øvelse på 4,9 sekunder.

Nå skal det sies at EQA kommer i en kraftigere utgave senere i år. Den får 200 kW motoreffekt, tilsvarende rundt 270 hk.

Vi får ikke lov til å dele hva forbruket endte på i vår testløype, men det offisielle tallet er 17,7 kW/100 km (WLTP).

Førsteinntrykket av nye EQA er alt i alt svært lovende. Her får du helt klart følelsen av Mercedes og premium. Lite er overlatt til tilfeldighetene, og løsningene er gjennomtenkt.

Det skal bli spennende å følge EQA, når de første eksemplarene kommer til Norge om tre/fire måneder. Det vil overraske oss om ikke dette blir Mercedes sin storselger her hjemme i år.

Her kan du lese mer om nye EQA, samt streame verdenspremieren fra i går.

Se flere bilder:

Mercedes-EQ, EQA 250, Interieur, Nevagrau, Edition 1. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Interior, neva grey, Edition 1. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, Fahraufnahme, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, driving shot, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, Fahraufnahme, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, driving shot, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, Fahraufnahme, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, driving shot, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, Fahraufnahme, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, driving shot, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, Fahraufnahme, digitalweiss. EQA 250 (Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km) // Mercedes-EQ, EQA 250, Edition 1, driving shot, digital white. EQA 250 (combined power consumption: 15.7 kWh/100 km, combined CO2 emissions: 0 g/km) Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun Les mer

Fakta Mercedes EQA:

Lanseringsmodellen 66,5 kWt nettokapasitet

426 km rekkevidde (WLTP)

Forbruk 17,7 kW (WLTP)

Lading 100 kW (10-80% på 30 min)

Ombordlader 11 kW

Motoreffekt: 140 kW / 190 Hk, 375 Nm, forhjulstrekk

Toppfart 160 km/t, 0-100 km/t på 8,9 sekunder

Hengerfeste 750 kg (innfellbart)

Mulighet for takstativ/boks

Bakkeklaring på mer enn 20 cm

L/B/H: 4,46 / 1,83 / 1,62 meter

Salgsstart i februar, pris i området 450-460.000 kroner Standardutstyr, EQA MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

LED High Performance-frontlykter med adaptiv fjernlysassistent

Elektrisk EASY-PACK bakluke

18-tommers lettmetallfelger

Ambient lighting med 64 farger

Luksuriøse seter med fireveis justerbar korsryggstøtte

Ryggekamera

Multifunksjons sportsratt i skinn

Se første video av EQA: