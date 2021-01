Adrian Sellevoll har fått seg kjæreste

GOD KVELD NORGE (TV 2): TV-profilen bekrefter at han er svært lykkelig i sitt nye forhold.

– Hun er en veldig vakker og god dame, med gode verdier. Hun gjør meg lykkelig, sier Adrian Sellevoll (23) til God kveld Norge.

Han snakker om sin nye kjæreste, og understreker at han er på et veldig bra sted i livet akkurat nå.

– Jeg trives veldig godt! Dette tror jeg kommer til å vare i hundrevis av år. Jeg ser for meg rullestol og NRK1, ler han.

Fra fest til fjell

Den tidligere «Ex on the beach»-deltakeren som kom susende inn i offentligheten som en skikkelig partygutt, har den siste tiden tatt grep for å endre sitt image.

Med deltakelse i både «Skal vi danse» og «Farmen kjendis», og nå sist i «71 grader nord», har Adrian Sellevoll (23) blitt en del av familieunderholdningen.

Men det er i hovedsak musikken han satser på. Og det var nettopp musikken som gjorde at han traff sin utkårede.

– En kjærlighetserklæring

– Vi møttes i studio. Hun kom inn da jeg egentlig skulle jobbe, men så ble jeg heller sittende og snakke med henne hele kvelden, forteller Adrian.

Når han nå slipper sin nye låt «Vise deg verden», er den passelig nok en kjærlighetserklæring til nettopp henne.

Adrian vil ikke avsløre hvem hans utkårede er, men sier at hun er lik God kveld Norges egen Marte Bratberg.

– Hun ligner på Marte, bortsett fra at hun har brunt hår. Og blå øyne, avslører han.

Men ellers ønsker han å skjerme henne så godt som mulig fra offentligheten.

– Det er et veldig bra menneske jeg har møtt. Så er hun heldigvis ikke kjent. Det er ikke slik at jeg gjemmer henne, men jeg holder det litt på si, sier han.