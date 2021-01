Ketil (46) tok treningsflyktning på fersken – fikk bakoversveis da han sjekket mailen

– Det er utrolig hva folk får seg til å gjøre, sier Ketil Hegdalsaunet etter at en mann forfalsket adressen sin for å trene hos ham. Nå kan partene havne i Forliksrådet.

På grunn av smittesituasjonen, tar Toppform Fitness i Moss ikke inn kunder fra nabokommunene.

Da en mann tidligere denne måneden meldte seg inn i treningssenteret via deres nettsider, tok senteret en rutinemessig sjekk.

Senteret har tatt flere personer i å oppgi falskt bosted i håp om å få trene hos dem, men at ingen har gått såpass langt som denne mannen.

Det var Moss avis som først omtalte saken.

Avslørt på sosiale medier

– Vi ringte til adressen han oppga i Moss, men der hadde de aldri hørt om vedkommende, sier daglig leder Ketil Hegdalsaunet til TV 2.

Senteret søkte opp mannen på Facebook, og fant ut at han bodde i nabokommunen Sarpsborg.

Tatt på senga

Da mannen tok den halvtime lange turen fra Sarpsborg til Toppform Fitness i Moss for å hente medlemsbrikken, ble han konfrontert av betjeningen.

– Utrolig nok bare fortsatte han å lyve, men til slutt dro han litt på smilebåndet og sa: «Ok, jeg er ferska,» forteller Hegdalsaunet.

Mannen forlot senteret uten diskusjon, men dagen etter tikket det inn en mail.

Den var fra mannen som var blitt tatt i løgn. Han ville ha pengene sine tilbake.

TV 2 har fått tilgang til e-postutvekslingen mellom partene, hvor mannen sendte et angrerettsskjema til senteret for å få tilbake de 960 kronene han hadde betalt i innmeldings- og månedsavgift.

Som forbruker har man 14 dagers ubetinget angrerett.

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare på nett mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor.

Truet med Facebook-hets

«Hei. Jeg har sendt dere mail med angrerettskjema. Kan dere bekrefte at mail er mottatt og at behandling av saken er påbegynt,» spurte mannen.

Daglig leder Ketil Hegdalsaunet svarte dette:

«Hei. Saken er mottatt. Behandling er på gang. Med tanke på at du bevisst prøver å lure deg inn på Toppform, samt juger til oss over disk, vil det bli bli fakturert behandlingstid. Resultat av saksgangen vil bli meldt deg pr e-mail».

Dette fikk mannen til å steile, og i en ny e-post truet han med Forbrukerrådet.

Da svarte Ketil Hegdalsaunet dette:

KLAR TALE: Ketil Hegdalsaunets svar til mannen som løy for å få trene. Foto: Skjermdump

«Så skal jeg også jobbe litt med at folk får vite om dette på Facebook, Instagram, osv. Håper dere liker dårlig publisitet,» truet mannen.

15. januar skrev mannen at han kommer til å ta Toppform Fitness til Forliksrådet hvis han ikke får pengene innen 22. januar.

«Da har jeg snakket med en advokat. Jeg vil ha pengene utbetalt i sin helhet, uten ekstra kostnader innen 22.01.2021. Vil ha skriftlig svar om dere vil gjøre dette eller ei. Hvis ikke, tar jeg saken videre til Forliksrådet, for dere har ingen rettslig grunn til å holde pengene tilbake.»

Innrømmer løgn

Mannen, som ønsker å være anonym, innrømmer overfor TV 2 å ha løyet om adressen for å få trent.

Likevel vil han ha pengene sine tilbake.

– Jeg gjør dette fordi jeg har rett til det. Jeg har snakket med en jurist som sa at jeg skulle sende senteret en mail og gi dem betalingsfrist innen 22. januar, sier han.

– Hva gjør du hvis du ikke får pengene?

– Da går jeg til Forliksrådet.

– Selv om det var du som forfalsket adressen din og ble tatt i å bryte smittevernsreglene?

– Det står ingenting om det i loven. Det som derimot står i loven, er at jeg har krav på å få pengene mine tilbake.

I FORM: Toppform Fitness er Moss' største treningssenter, og har rundt 3000 medlemmer. Foto: Toppform Fitness

Ut mot holdningene

Daglig leder Hagdalsaunet sier at saken handler om at folk må tenke seg om i en krevende situasjon, og at han mer enn gjerne møter i Forliksrådet.

– I seg selv er saken alvorlig, men også på kanten av det humoristiske. Jeg driter jo i den tusenlappen, men dette handler om at vi prøver å gjøre et ærlig arbeid i en krevende tid, og etterleve strenge smittevernstiltak, og så blir man møtt med sånne holdninger, sier Hegdalsaunet.

Og:

– Jeg skjønner ikke at noen vil seg selv så vondt. Først lyver han om hvor han bor, så truer han med advokater og Forliksrådet og gudene vet hva. Det er helt utrolig hva enkelte får seg til å gjøre. Lykke til!

Treningsturister

Da treningssenterne i Oslo måtte stenge ned i november, flyktet treningsglade osloborgere til blant annet Asker og Bærum.

På Sats-studioet på Bekkestua i Bærum hopet seg opp lange køer med treningsentusiaster som ikke bodde i kommunen.

På grunn av treningsflytkningene, endte det hele med at treningsstudioene rundt Oslo også ble stengt.