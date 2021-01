Raymond Johansen forlenger den sosiale nedstenging

Innbyggerne i Oslo har levd med svært strenge smitteverntiltak helt siden begynnelsen av november. Det er full skjenkestopp og strenge begrensinger på hvor mange personer man får treffe.

Onsdag inviterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til pressekonferanse hvor han redegjorde for tiltakene som gjelder fremover.

– Selv om vi lever i en tid med polarisering og konflikt, var det ved slutten av året stor enighet: 2020 var det godt å bli ferdig med. Vi håpet alle på at vi skulle gå lysere tid i møte, sier Johansen.

Han opplyser at jul og nyttår førte med seg mer smitte.

– Vi ser tendenser til at smitten den siste uken har vært synkende, men starten av 2021 har gitt oss et tydelig signal. Vi er langt fra ferdig, vi står fremdeles i en alvorlig og usikker situasjon. Vi kan ikke ta noen sjangser, sier Johansen.

Forlenger den sosiale nedstengningen

Sett i lys av smittesituasjonen, mener byrådsleder at han ikke kan gjøre store lettelser på tiltakene i hovedstaden.

Byrådet har derfor bestemt å forlenge den sosiale nedstengingen i ytterligere to uker.

Tiltakene er i utgangspunktet videreført til 4. februar, men byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser allerede neste uke.

– Ingen tiltak skal vare lenger enn nødvendig eller være strengere enn nødvendig, sier Johansen.

Samtidig mener han det er vanskelig å vurdere hvor mye byrådet kan lette opp og samtidig beholde kontrollen over smitten.

– Vi må akseptere at det er smittesituasjonen som bestemmer. Smittetallene er sjefen i byen, sier han.

Noen lettelser

Samtidig gjør byrådet noen lettelser i Oslo. Fra og med torsdag klokken 12 gjelder følgende endringer:

Åpner for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder.

Fritidsklubbene i Oslo kan holde åpent med maks 20 til stede samtidig, i tillegg til ansatte.

– Da prioriterer vi barn og unge, slik vi har gjort under hele pandemien, sier Johansen.

Ungdomsskoler og videregående skoler skal fortsatt være på rødt nivå, men dersom den nedadgående smittetrenden fortsetter vil byrådet gjøre en ny vurdering.

– Dersom den positive trenden fortsetter vil vi innføre gult nivå på ungdomskolen i løpet av kort tid. For videregående skole må smitten mer ned for at vi kan vurdere å gå til gult nivå, sier byrådslederen.

Får ikke nok vaksiner

Johansen sier at Oslo nesten har vaksinert alle sykehjemsbeboere to ganger. Derfor mener han at det er spesielt viktig å holde smittetrykket nede på sykehjemmene.

Byrådslederen sier Oslo har god kapasitet til å vaksinere den øvrige befolkningen og anslår at de kan sette 110.000 vaksiner i uken.

– Dessverre har antall vaksiner som har kommet til Oslo hittil vært lavt og vi håper at leveringen av vaksiner øker kraftig framover, sier byrådslederen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) mener smittesituasjonen fortsatt er alvorlig.

– Vi forventer at flere arbeidsinnvandrere og studenter kommer til Oslo de neste ti dagene. Dette gir grunn til bekymring til tross for skjerpede innreiseregler, sier han.

Steen beskriver situasjonen som et kappløp mellom vaksineringen og smitten.

– Dersom smittetrykket i Oslo øker så vil det gå utover vaksineringen. Vi må fortsette å holden smitten nede til vi har vaksinert alle de sårbare i byen vår. Dette kappløpet må vi vinne, sier helsebyråden.

Forlenget skjenkestopp

Tirsdag vedtok Stortinget å oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

Byrådsledelsen har sier at han har forståelse for at mange ønsker det samme i Oslo. Han er likevel klar på at kranene vil fortsatt holdes stengt fremover på grunn av det høye smittetrykket.

– For Oslo ligger følgende linje fast: Prioritere barn og unge, så skal vi åpne opp for skjenking når smittetallene ytterligere går ned, sier Johansen.

Smitten i Oslo

Det er registrert 117 smittede i Oslo siste døgn. Det er fem færre enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 122 smittede per dag.

Tallet er 18 lavere enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var 135 smittede per dag.

De siste to ukene er det til sammen registrert 1804 smittetilfeller i Oslo. I snitt er det blitt registrert 135 smittetilfeller daglig de siste to ukene.