Før samarbeidet hun med en av Norges største popstjerner. Nå skal Ingvild Stensland (39) få frem nye A-landslagsstjerner

I midten av januar ble det klart at Ingvild Stensland forlater jobben som spillerutvikler i Stabæk, og overtar som landslagssjef for kvinnenes U23-landslag. Hun starter i den nye jobben på nyåret 2022 og gleder seg stort til å trene Norges kommende A-landslagsprofiler.

Men først:

Ingvild Stensland er en av Norges mest meritterte fotballspillere. Sørlendingen har vunnet Champions League med Lyon og spilt to EM-finaler med landslaget (2005 og 2013).

Hun spilte 144 landskamper, mange av dem som lagkaptein, og scoret ti mål.

Med sine 144 landskamper er hun på en ellevteplass på listen over spillerne med flest kamper med flagget på brystet. Den toppes av den nybakte landslagssjefen for England, Hege Riise, med sine 188 landskamper.

Samarbeidet med popstjerne

Da Stensland la opp i 2016, startet hun opp et forretningssamarbeid med den kjente norske popartisten, komponisten og forfatteren Bertine Zetlitz.

Zetlitz har vunnet Spellemannsprisen og var Norges mestselgende kvinnelige artist på begynnelsen av 2000-tallet.

SAMARBEID: Ingvild Stensland og Bertine Zetlitz. Foto: Kjerne.no

Samarbeidet kom overraskende på mange.

– Mange mente nok at det var uvanlig at en fotballspiller og popartist startet et samarbeid, og vi fikk en del oppmerksomhet av den grunn. Men vi fant tonen raskt, hadde mye til felles og har god kontakt den dag i dag, forteller Stensland om sin popartist-venninne.

At Stensland ble kjent med Bertine Zetlitz var egentlig en ren tilfeldighet.

– Jeg tok PT-utdanning og utdannelse som fysisk trener noen år før jeg la opp, og har alltid vært interessert i det. Min samboer er med på å drive Harestua Medisinske Senter, og en felles venninne lurte på om jeg var interessert i å drive en bedrift i et kjellerlokale på Frogner med en venninne av henne, sier Stensland.

– Den venninnen viste seg å være Bertine Zetlitz. Hun drev som yoga-instruktør. Vi fant tonen med en gang og fikk lyst til å drive business sammen, der jeg var personlig trener og hun yoga-instruktør, i et lite lokale på Frogner. Samarbeidet varte i to år, og det var interessant å hive seg ut i det. Etter hvert fikk jeg tilbud fra skoleverket som trener på NTG, og det var fristende å gå den veien videre, utdyper hun.

Oppvokst på guttelag

Stensland er oppvokst i den lille sørlandsbygden Lyngdal, en snau times kjøretur fra Kristiansand, og rundt to og en halv time i bil fra Stavanger.

TRENER: Tidligere fotballspiller Ingvild Stensland er nå ansatt på NTG i Bærum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fotball stod på hovedmenyen fra tidlig alder i oppveksten.

– Jeg hadde en far og en familie som var sterkt interessert i fotball. Min far spilte selv på blant annet Sola og Vidar i Stavanger som keeper. Jeg begynte å spille fotball sammen med mine søsken da jeg var tre-fire år gammel, og da jeg var fem begynte jeg å spille på guttelaget i Lyngdal. Du kan vel si at jeg mer eller mindre ble tvunget til å spille fotball, ler Stensland.

– Jeg er nok blitt tøffere og mer hardhudet av å spille med gutta under oppveksten Ingvild Stensland

Det tok lang tid før Stensland spilte på et rent jentelag. Det tror hun har hjulpet henne mye i utviklingen som fotballspiller – og også bidratt utenfor banen.

– Jeg spilte på rene guttelag frem til jeg var 17 år. Jeg tør påstå at det har gitt meg veldig mye ballast fotballmessig. Det er jo genetiske forskjeller, og det går raskere med gutta. Det har gjort at jeg har jobbet raskere med hodet mitt, og alltid følt at min sterkeste egenskap har vært det taktiske spillet. Det er noe jeg har fått igjen for etter å ha spilt med gutta, forklarer hun.

– Dessuten har jeg fått en ekstra ballast ikke minst sosialt. Med gutta så var det rett frem og alle ga alt i duellene på banen. Jeg er nok blitt tøffere og mer hardhudet av å spille med gutta under oppveksten, konstaterer den tidligere landslagskapteinen.

STJERNESPILLER: Ingvild Stensland var en av de største stjernene i Göteborg. Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

Tok kloke valg

Etter å ha spilt med gutta frem til hun nesten var nådd myndighetsalderen, begynte hun på damelaget til Lyngdal. Senere gikk ferden videre til Donn, Athene Moss, Kolbotn, Göteborg, Lyon og Stabæk i den begivenhetsrike karrieren.

Midtbaneveteranen mener hun tok perfekte valg med klubbvalgene hun foretok seg i sin karriere.

- Jeg mener jeg tok smarte valg med tanke på klubbvalg. Jeg tok små steg hele tiden. Jeg tok ett år i Donn slik at kunne gjøre ferdig skole, og gikk deretter til «midt på tabellen»-laget Athene Moss og kombinerte dette med folkehøyskole i starten av min karriere, sier hun.

– Det var en helt annen kynisme enn det jeg var vant med hjemme i Norge og i Sverige Ingvild Stensland

Stensland skjønte imidlertid at hun måtte ta ytterligere steg.

- Så gikk jeg til Kolbotn og vant serien og vokste på det. Videre reiste jeg til Sverige og hadde to fantastiske år der. Da jeg kom til Lyon, som var verdens beste klubblag og fremdeles er det, var jeg i en alder av 27-28 år og kom dit med masse erfaring og trygghet. Jeg var klar for å ta det øverste steget sånn sett, forklarer Stensland.

Når 39-åringen nå ser tilbake på karrieren, er hun derfor glad for at hun ikke reiste til Lyon tidligere i karrieren.

- For meg fungerte det veldig bra å ha vært innom en del klubber før Lyon. Jeg er glad jeg var såpass gammel og erfaren, for i Lyon var det mye tøffere både sosialt og ikke minst konkurransemessig. Vi hadde en tropp på 28 spillere på A-laget, og 24 av dem var landslagsspillere for ulike nasjoner. Det var en helt annen kynisme enn det jeg var vant med hjemme i Norge og i Sverige, påpeker hun.

Glemmer aldri kampen mot Sverige

Høydepunktene i klubbkarrieren, de er det mange av.

Champions League-mester og serievinner med Lyon. Seriemester med Kolbotn. Cupmester og seriemester med Stabæk. Årets spiller i Toppserien både i 2005 og 2008. Flere nominasjoner til «FIFA World Player of the Year».

Ingvild Stensland Født: 3. august 1981

Aktuell: Ny landslagssjef for U23 kvinner fra 2022

Klubber som spiller: Lyngdal, Donn, Athene Moss, Kolbotn, Kopparbergs/Gøteborgs FC, Lyon, Stabæk

Meritter:

Stabæk: Seriegull 2013, cupmester 2012 og 2013

Lyon: Seriemester 2009, 2010 og 2011, Champions League-mester 2011

Kopparberg/Göteborg FC: Cupgull 2011

Kolbotn: Seriemester: 2002, 2005 og 2006

Landslaget: EM-sølv 2005 og 2013

Norge A: 144 (10)

På landslaget har hun to ganger vært tapende finalist i EM, fjerdeplass i VM og spilt OL i 2008.

Det er imidlertid ikke et trofé eller en personlig utmerkelse Stensland vil trekke frem som høydepunktet i sin innholdsrike karriere på det grønne gresset.

- Sportslig og sosialt har jeg hatt så mange utrolige høydepunkter gjennom årene. Men en kamp jeg vil plukke ut er fra EM i 2005 da vi møtte Sverige, sier Stensland, og oppsummerer minnene fra oppgjøret mot «Söta Bror» slik:

- Det var mye ordveksling før kampen og enorme forventninger til det oppgjør i forkant. Og vi vant 3-2 etter en høydramatisk kamp. Den kampen inneholdt en fantastisk dramaturgi til siste stund. På overtid i ekstraomgangene scoret Dagny Mellgren, og vi slapp straffesparkkonkurranse, sier hun, og slår fast:

– Hele turneringen i 2005 ble egentlig mitt gjennombrudd internasjonalt, og minnet om den kampen er et fantastisk høydepunkt, mener Stensland.

MØTTE TV 2: Ingvild Stensland oppsummerer karrieren som spiller. Nå blir hun trener. for U23-landslaget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fra sin periode på landslaget vil Stensland spesielt trekke frem en person som har betydd mye for hennes karriere.

– Bjarne Berntsen har vært en utrolig viktig person for meg i min karriere. Før 2005-sesongen ristet han opp i hele landslaget og i utviklingen av norsk kvinnefotball. Han gjorde en svært viktig jobb med få til at det skulle satses enda mer på toppseriesatsningen i kvinnefotballen, konkluderer Stensland, og fortsetter:

– For meg ble Bjarne Berntsen helt avgjørende med tanke på hvordan jeg modnet som spiller og person. Han fikk meg til å ta mer ansvar og kjempe frem lederegenskapene i meg. Etter ett års tid fikk jeg kapteinsbindet, og jeg har mye å takke Bjarne for. Han fikk frem lederen i meg, konkluderer hun om den tidligere landslagssjefen for fotballjentene og Viking-treneren.

TRENER: Ingvild Stensland tar over U23-landslaget på nyåret 2022. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Vil få frem nye A-landslagsstjerner

Som trener i fotball på NTG i Bærum og toppspillerutvikler i Stabæk de siste årene, var det naturlig for Stensland å sikte seg inn på trenerrollen. Akkurat som hun hadde som spiller, har sørlendingen store ambisjoner også som trener.

Trenerjobben som U23-landslagssjef er noe hun ser frem til. Hun starter ikke i jobben umiddelbart, siden hun er gravid og har termin i mai. Hun vil starte i jobben når permisjonen avslutter, etter planen på nyåret i 2022.

– Jeg tenker at om du skal lykkes som trener, så er du helt avhengig av medmenneskelige egenskaper. I fotballen jobber du med mennesker, og du må se menneskene og opprette tillit. Jeg er veldig opptatt av et godt og åpent forhold til spillerne. Dessuten må man ha en tydelig måte å opptre på, sier hun.

– For meg er det nå først og fremst veldig spennende å trene de nest beste landslagsspillerne og hjelpe dem opp og frem. Vi ønsker enda flere fra denne gruppen på A-landslaget, og ambisjonen er å skape flere A-landslagsspillere på sikt. Det er største ambisjonen jeg har som U23-trener. Så får du spørre meg om noen år om mine ambisjoner videre, smiler Ingvild Stensland – nybakt landslagstrener for det som forhåpentligvis blir Norges kommende fotballstjerner.