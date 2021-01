Alenefaren Kjell (47) måtte selge bilen for å betale husleia – så fikk han plutselig denne meldingen

– Er det noen som fortjener dette, så er det du, sier Kjell Thons venner etter at han vant fem millioner kroner i Lotto.

– Jaaa! Har jeg vunnet? Herregud!

Det ropte Kjell Thon (47) i telefonen da det lørdag kveld ringte fra Hamar.

For bare fire uker siden måtte den uføre alenefaren selge bilen sin for å få penger til husleia.

SYV RETTE: Slik så Kjell Thons mobilskjerm ut da han åpnet Norsk Tipping-appen. Foto: Privat

Mens han og datteren Elise (7) lørdag kveld så på barneprogrammer på TV, lyste telefonen hans opp.

Det var en varsel fra Norsk Tipping-appen.

«Gratulerer! Du har vunnet 5 120 005 kr,» stod det på skjermen.

– Hundene mine gikk helt berserk. Vi ropte «hurra!», og hundene rev i stykker avispapir og skjønte ikke hva som skjedde. Nå kan jeg endelig kjøpe hus og bli gjeldsfri, sier Thon.

Det var Jarlsberg Avis som først omtalte saken.

Måtte skrike på verandaen

Thon sier at det første han og Elise gjorde søndag morgen, var å dra ut og kjøpe seg de største burgerne og pizzaene de fant.

Mandag dro de til lekebutikken for å kjøpe bamsen Elise har ønsket seg i over ett år, men som pappa ikke har hatt råd til å kjøpe.

– Dette er veldig godt og vil gjøre en stor forskjell for meg for datteren min, sier han.

For å få adrenalinet ut av kroppen, gikk Thon ut på terrassen sin og skrek.

– Naboene har i hvert fall fått med seg at jeg var glad, sier Thon og ler.

Kjell og datteren bor i en leiebolig i Holmestrand, men nå skal han kjøpe seg noe nytt.

– Nå skal jeg kjøpe hus og bli gjeldfri, sier 47-åringen.

Hadde 160 kroner igjen på kontoen

Før telefonen fra Hamar kom, hadde Thon bare 160 kroner på kontoen.

ENDELIG RÅD: Kjell og Elise kjøpte seg de største burgerne og pizzaene de klarte å finne dagen etter lottoseieren. Foto: Privat

Disse pengene skulle holde til og med tirsdag, ettersom han får trygda utbetalt onsdag.

– Jeg hadde kjøpt inn alt vi trengte av mat, så jeg kunne velge mellom to kuponger. Nummer én eller nummer 20. Jeg fulgte magefølelsen og gikk for nummer 20 siden det er datoen trygda kommer. Det er liksom et lite lykketall, sier han.

Thon sier at han har spilt Lotto når han har hatt råd til det, men aldri vunnet store summer – før nå.

– Jeg har egentlig aldri hatt noe flaks i spill og tipping, sier han.

Gir penger til veteraner

Kjell Thon har en krigsskade fra militæret som gjør at han er uføretrygdet.

Nå skal han donere penger til forbundet Veteran møter veteran, som jobber for å ivareta krigsveteraner og pårørendes interesser, i tillegg til å tilrettelegge for nettverk og arrangere aktiviteter.

Thon skal også gi penger til en kamerat som i likhet med ham er krigsskadet.

– Jeg har fått så utrolig mange meldinger fra gamle venner og kolleger som sier: «Er det noen som fortjener disse pengene, så er det du,» forteller han.

Kan spikre som han vil

Kjell Thon har allerede rukket å legge inn bud på to hus, og gleder seg til å kunne kjøpe seg noe eget.

– Å slå inn spiker i veggen uten å spørre eier om å få lov – det kommer til å bli veldig godt, sier han.