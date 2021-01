Erna Solberg dropper skjenke-lettelse neste uke

Statsminister Erna Solberg sier til VG at regjeringen dropper å vurdere lettelser på skjenkeforbudet neste uke. Stortinget overkjørte regjeringen tirsdag for å tillate skjenking i kommuner med lav smitte.

Mandag ble mange av de nasjonale koronatiltakene forlenget med en uke. Samtidig sa regjeringen at de ville vurdere skjenkeforbudet neste uke.

Et flertall i Stortinget overkjørte tirsdag regjeringen for å tillate skjenking av alkohol i kommuner med lav smitte.

– Jeg ser ingen grunn til å vurdere lettelser i neste uke nå, sier Solberg til VG.

– Den vurderingen er nå gjort av Stortinget. Det må gå 10 til 14 dager før vi ser effekten av tiltak, legger hun til.

Etter at denne artikkelen først ble publisert, presiserte Statsministerens kontor overfor TV 2 at det bare var skjenkeforbudet som skulle vurderes neste uke. Artikkelen ble oppdatert klokken 13.25 med denne presiseringen.

Åpner kranene

En rekke kommuner åpner nå kranene etter de nye reglene.

Blant annet skal det nå serveres øl i Trondheim, Tromsø, Arendal, Hammerfest og Bodø.

I Oslo vil kranene fortsatt være stengt.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste tirsdag kveld at det nå blir skjenking til midnatt, men at gjester ikke kan slippes inn etter klokken 22. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering.

Trer i kraft fredag

Helseminister Bent Høie (H) sa tirsdag at han mener det er for tidlig å oppheve skjenkestoppen fordi smittesituasjonen er ustabil.

– Gjennom dette har Stortinget prioritert gjenåpning av alkoholservering. Det betyr at andre lettelser kan bli skjøvet ut i tid fordi det er summen av tiltakene som har effekt på smittespredningen, sa Høie.

Endringene skal gjennomføres så raskt som mulig, og de trer i kraft ved midnatt natt til fredag 22. januar.

Til NTB sier Solberg at hun frykter skjenkebaksmell.

– Når vi gjør for mye på en gang, er det fare for at det bidrar til at smitten kan spre seg enda mer og enda raskere, men det gjelder alle tiltakene, sier statsministeren.

– Er du bekymret for en baksmell på dette stortingsvedtaket?

– Jeg er bekymret for en baksmell på alt vi har gjort. Jeg gidder ikke den debatten som alle forsøker å få meg til å ta nå, om at jeg skal henge ut stortingsflertallets vedtak. De har gjort et valg av vedtak de mener det er viktigst at man gjør, men alle vedtakene vi gjør, vil kunne bidra til økt smitte, svarer Solberg til NTB.

– Det er derfor vi sier at vi må ta ett steg av gangen, legger hun til.