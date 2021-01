Nå kommer ekstremværet Frank til Nord-Norge - meldt ekstremt kraftige vindkraft

Meteorologisk institutt har utstedt rødt farevarsel for torsdag. Ekstreme vindkast er ventet i Nord-Helgeland, Salten, Ofoten, Sør-Troms og Nord-Troms.

Fra torsdag ettermiddag er det meldt storm i Nord-Norge med ekstremt kraftige vindkast.

– Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett, skriver Meteorologisk Institutt.

Vindkastene kan bli opp til 35-50 m/s. Det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Meteorologisk Institutt varsler også at broer og veier kan bli stengt og at takstein og takplater kan blåser av hus og bygninger.

Temperaturen på utsatte steder kan komme ned i minus 15 grader.

– Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip, skriver Meteorologisk Institutt.



Saken oppdateres.