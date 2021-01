Slik spilles de første rundene i Eliteserien

NFF har sluppet oppsettet for Eliteserien og Obos-ligaen i 2021.

Bodø/Glimt var suverene forrige sesong og vant Eliteserien 19 poeng foran Molde.

Denne sesongen er det ventet større kamp om gullet med Molde, Rosenborg og Vålerenga som ønsker å kjempe i toppen.

Eliteserien og Obos-ligaen har oppstart 2. påskedag med avslutning siste helgen i november.

Det blir flere godbiter i første runde av Eliteserien. Tittelforsvarer Bodø/Glimt tar imot Brann på Aspmyra. Vålerenga tar imot Molde i første kamp på Intility Arena.

Samme dag som terminlisten ble klar kommer beskjeden om at Norsk Tipping blir generalsponsor for norsk fotball. Avtalen med NFF, NTF og TKF er verdt 258 millioner kroner, melder Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– En tøff, men artig start

Regjerende mester Bodø/Glimt har Brann, Molde og Rosenborg i de fire første rundene av Eliteserien.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen gleder seg.

– Det ligner veldig på det vi hadde i 2019 og i 2020. En tøff, men artig start på sesongen, sier Knutsen i Eurosports sending.

Bodø/Glimts eventyrlige sesong i 2020 endte med et overlegent seriegull med poeng- og målrekorder som ble slått.

– Først og fremst må vi være stolte med tanke på sesongen vi leverte i fjor. Vi begynner på null igjen. For Glimt er dette tidenes viktigste sesong. Vi har serie, cup og skal representere klubben og laget i Europa, som er en helt ny utfordring. Vår inngang er at vi skal tenke utvikling, og vi må løfte laget en del prosenter med tanke på 2020 om vi skal være med å konkurrere i Europa, sier Glimt-treneren.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener det de første rundene blir verre for motstanderne enn for Bodø/Glimt.

– Det er jo Brann, Molde og Rosenborg som får en tøff start. Jeg tror Bodø/Glimt igjen vil være blant de tre beste, som de har vært de siste to sesongene. Jeg er spent på om Rosenborg med Åge Hareide klarer å nærme seg Glimt. Der har det skjedd en del med spillerlogistikken, og jeg tror det kommer til å skje mer. Molde imponerte i Europaligaen, men var også solide i Eliteserien. Spørsmålet blir om Bodø/Glimt klarer å erstatte de spillerne de mister. Det blir litt som vi snakket om før forrige sesong, men da ble de bare bedre. Det kan de umulig klare i år, men det blir spennende å se hvem som skal ta opp kampen med Glimt, sier Mathisen.

Molde får tøffe bortekamper i starten av sesongen. De første tre kampene på fremmed gress er mot Vålerenga, Bodø/Glimt og Rosenborg.

Nytt format for Toppserien

Toppserien sparkes i gang 20. mars med regjerende seriemester Vålerenga mot Avaldsnes. For første gang blir det nye serieformatet tatt i bruk.

Den nye seriestrukturen består av et grunnspill med 18 serierunder og et sluttspill som vil være fra runde 19 til 25. De fire beste lagene danner et sluttspill med dobbel serie, der vinneren blir seriemester.

Her er første runde 20. og 21. mars:

Klepp – Arna-Bjørnar, LSK Kvinner – Lyn, Rosenborg – Stabæk, Sandviken – Kolbotn og Vålerenga – Avaldsnes.

Vålerenga sikret seriegull i fjor i den siste serierunden. Både Avaldsnes og Rosenborg hadde da også en mulighet til å bli mestere.

– Etter tidenes serieavslutning i fjor gleder vi oss vanvittig mye til årets sesong, som blir den første med det nye serieformatet. Spilleplanen byr på underholdende oppgjør hver eneste runde, og med en bred TV-dekning ligger alt til rette for et fantastisk år for Toppserien, sier daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

Eliteserien

Runde 1, 5. april:

Bodø/Glimt - Brann

Haugesund - Tromsø

Kristiansund - Lillestrøm

Mjøndalen - Sandefjord

Rosenborg - Strømsgodset

Sarpsborg 08 - Viking

Stabæk - Odd

Vålerenga - Molde

Runde 2, lørdag/søndag 10./11. april

Brann - Rosenborg

Lillestrøm - Stabæk

Molde - Sarpsborg 08

Odd - Vålerenga

Sandefjord - Haugesund

Strømsgodset - Bodø/Glimt

Tromsø - Mjøndalen

Viking - Kristiansund

Runde 3, onsdag/torsdag 14./15. april

Bodø/Glimt - Molde

Haugesund - Strømsgodset

Kristiansund - Sandefjord

Mjøndalen - Lillestrøm

Rosenborg - Odd

Sarpsborg 08 - Brann

Stabæk - Tromsø

Vålerenga - Viking

Runde 8, søndag 16. mai

Bodø/Glimt - Tromsø

Brann - Haugesund

Kristiansund - Molde

Odd - Sandefjord

Rosenborg - Mjøndalen

Strømsgodset - Sarpsborg 08

Viking - Lillestrøm

Vålerenga - Stabæk

Siste serierunde, søndag 28. november

Brann - Sarpsborg 08

Lillestrøm - Bodø/Glimt

Molde - Vålerenga

Odd - Mjøndalen

Sandefjord - Kristiansund

Strømsgodset - Haugesund

Tromsø - Stabæk

Viking - Rosenborg

Obos-ligaen

Runde 1, 6. april:

Aalesund - Bryne

HamKam - Stjørdals-Blink

Jerv - KFUM

Ranheim - Grorud

Åsane - Fredrikstad

Sogndal - Ull/Kisa

Strømmen - Raufoss

Sandnes Ulf - Start

Runde 2, søndag/mandag 11./12. april

Bryne - Ranheim

Fredrikstad - Sandnes Ulf

Grorud - Strømmen

KFUM Oslo - HamKam

Raufoss - Aalesund

Start - Jerv

Stjørdals-Blink - Sogndal

Ull/Kisa - Åsane