Stine nekter å skamme seg over kjønnssykdommen

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har mellom 20 og 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge genital herpes; en seksuell overførbar sykdom.

Tidligere Farmen-deltager, treningsinstruktør og skribent, Stine Næss-Hartmann, fikk påvist genital herpes i slutten av tenårene.

– Hva skjedde da du var 19 år?

– Jeg husker det var etter en lørdag, hvor jeg hadde hatt samleie. Den påfølgende onsdagen våknet jeg med oppsvulmet underliv og sår nedentil. Det var veldig smertefullt, og jeg måtte vagge inn på legesenteret på Volvat, forteller hun til God morgen Norge.

FIKK HERPES SOM 19-ÅRING: Stine hadde flere hobbyer og likte en fest. Etter en ekstra hyggelig lørdagskveld fikk hun påvist genital herpes. Foto: Privat

Legen mistenkte at det var herpes. Prøvene som ble tatt, bekreftet legens antagelser. Hun hadde fått genital herpes (HSV-2). En tilstand med et virus som vil bli liggende i kroppen resten av livet.

Stine opplevde beskjeden som skremmende. Hun følte seg både ekkel og skitten.

– Hvordan utarter et herpes-utbrudd seg for deg?

– I starten var det ganske heftig med røde, åpne sår og blemmer nedentil. Det var vondt å sitte og ingen behagelig opplevelse.

På den tiden snakket hun ikke høyt om sykdommen. Hun var redd for hva fremtidige partnere ville si.

Kjærlighetsferie på Sri Lanka

Årene gikk og etter hvert dro hun på en romantisk ferie til Sri Lanka sammen med Tinder-daten Jakob.

– Jakob, visste du at Stine hadde herpes?

ROMANTISK FERIE PÅ SRI LANKA: Stine og Jakob Næss-Hartmann på kjærlighetsferie. Foto: Privat

– Nei, jeg visste ikke om det, og det var en artig beskjed å få. Det var ikke så mye slingringsmonn for å føle så mye egentlig. Vi var på ferie, så jeg tenkte: «Hva gjør vi nå?», forteller han.

På turen fikk Stine nemlig et utbrudd. Jakob tok ansvar og dro på det lokale apoteket for å kjøpe medisiner. Inne på apoteket jobbet det fire eldre menn. Istedenfor å forklare farmasøytene om kjærestens tilstand, sa han: «I have herpes». Han fikk medisinene som lindret utbruddet.

Det var da 14 år siden Stine hadde hatt utbrudd. Hun tenkte ikke over at viruset lå latent i kroppen og at det kunne bryte ut på nytt.

Etter kjærestens medisinkjøp, var Stine sikker på at Jakob var mannen i hennes liv.

Herpes simplex virus (HSV) Herpes simplex virus (HSV) Det skilles mellom to typer virus: HSV-1 som er en vanlig årsak til forkjølelsesår, det vil si utbrudd av blemmer på leppene og rundt munnen. HSV-2 er den mest vanlige årsaken til genital herpes. Symptomene kan variere fra person til person. Åtte av ti personer med genital herpes vet ikke at de er blitt smittet av viruset. Andre får utbrudd av smertefulle blemmer og sår i underlivet. Behandling: Saltvannsbad og smertestillende legemidler som paracetamol og ibuprofen kan være tilstrekkelig behandling ved milde symptomer. Noen bruker lidocain gel som lokalbedøvende middel. Ifølge FHI får kvinner med herpes genitalis (HSV-2) ofte utbrudd under graviditetet. I disse tilfellene har både kvinnen og fosteret som regel antistoffer og risikoen for smitte er svært lav, under 3 %. Nyfødte kan smittes ved fødselen gjennom slimhinner i fødselskanalen dersom moren har utbrudd ved fødsel. Derfor vil babyen normalt forløses med keisersnitt. Kilde: Helse Norge/NHI/FHI

Fikk nytt utbrudd som gravid

Neste gang Stine opplevde utbrudd, var da hun og Jakob ventet barn. Hun var førstegangsfødende og høygravid, da hun fikk flere utbrudd.

– Hvordan var det?

HERPESUTBRUDD UNDER GAVIDITETEN: Stine prøvde å lindre smertene i underlivet ved å sitte i en balje med medisinsk grønnsåpe Foto: Privat

– Det verste var tre uker før fødsel, da måtte vi inn på A-hus. Det var så vondt at jeg fikk krem til å smøre på underlivet og medisin. Hjemme satte jeg meg i en balje med medisinsk grønnsåpe og prøvde å lindre smertene.

Senere på kvelden ringte sykehuset til paret og informerte dem om at det muligens måtte bli keisersnitt fremfor vaginal fødsel, som følge av utbruddene.

Fødselen skulle skje i mars – under korona og alle de restriksjonene som da gjaldt. Stine opplevde denne beskjeden som ekstra tøff, fordi Jakob ikke kunne være med på fødselen om det ble keisersnitt.

Heldigvis gikk fødselen av sønnen Storm som normalt. Hun fikk føde vaginalt og med mannen til stede.

Åpenhet kan fjerne skam

Stine har vært åpen om sin kjønnssykdom, og nylig skrev hun en kronikk om temaet i KK med tittelen: «Du er bra nok som du er, også med herpes!»

– Hvorfor har du valgt å være åpen om at du har genital herpes?

FIKK FØDE VAGINALT: Da Stine skulle føde hadde hun ikke herpesutbrudd og kunne derfor føde normalt med mannen Jakob tilstede. Foto: Privat

– Fordi det er så utrolig mange som har det, og vi må bryte tabuet og stigmaet som er rundt herpes. Jeg vil normalisere dette på lik linje som andre ting det snakkes høyt om, som for eksempel spiseforstyrrelser og angst, sier hun.

Ektemannen Jakob forteller til God morgen Norge at han synes kona er tøff, og at han heier på hennes åpenhet. Han håper at hennes åpenhet bidrar til å fjerne skammen mange kan føle på.