– Vi går rundt og venter på å klemme hverandre igjen

I dag er det den internasjonale klemmedagen, men i år sørger pandemien for at dagen forbigås i stillhet.

«National Hugging Day» så dagens lys den 21. januar i 1986 i USA, og går enkelt og greit ut på at vi alle må bli flinkere til å klemme hverandre.

Savnet etter den gode klemmen

Helsedirektoratet er klare på at klemming bør begrenses til de man bor sammen med. Savne etter den gode klemmen og nærkontakt er stor og også en nødvendighet for mennesker.

PSYKOLOGSPESIALIST OG FORSKER: KariAnne Vrabel ved Modum Bad. Foto: TV 2

– Klem og fysisk kontakt er noe av det dypt menneskelige behovet vi har. Hele grunnfilosofien og holdningen til pandemien er at vi ikke har kontakt, så jeg tror vi kan miste nærhet, trøst og fortrolighet. Og alt dette står i fare for å bli borte når vi mister klemmen, sier psykologspesialist og forsker KariAnne Vrabel ved Modum Bad til TV 2.

Gjenopptagelese av klemmen

Uten fysisk kontakt så sliter vi mennesker, så vi klarer oss dårligere. Nå om dagen prøver vi å finne andre måter å omgås, med øyekontakt og ved gode smil bak munnbindene.

Når en dag pandemien er over og vi kan gi hverandre en god klem, tror psykologspesialist og forsker KariAnne Vrabel at vi gjenopptar fysisk kontakt og klemming raskt.

– Det er dypt menneskelig og vi er designet fra naturens side for å være i nær kontakt og klemme hverandre, så jeg tror vi vil gjenoppta klemmen raskt. Så noe av det første vi gleder oss til å gjøre etter pandemien er å åpne armene og gi hverandre en god klem, sier Vrabel.

Virtuell klem

Klemming har vært på agendaen under pandemien, og helsemyndighetene har hele tiden presisert at smittefaren øker jo flere klemmer. Derfor har det hele tiden vært fokus på at man kun kan klemme sine nærmeste. Og slik blir det også på årets klemmedag.

GOD KLEM: Siv Jensen fyller 50 år og får en klem av helseminister Bent Høie. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Dessverre, det blir virtuelle klemmer eller å gi uttrykk på andre måter at en er glad i andre mennesker. En kan selvfølgelig klemme på de en bor sammen med, og det oppfordrer jeg alle å gjøre, sier helseminister Bent Høie.

«Klemmemannen»

Komiker og skuespiller Fredrik Steen er en klemmer og gleder seg til dagen han kan gi kollegaer og venner en god klem. Han tror pandemien har gjort store endringer i hvordan vi møter og treffer hverandre på.

– Jeg tror det har endret oss mye raskere enn vi tror. Og spesielt har jeg merket det på ungene. De tilpasser seg slik at andre folk har blitt litt farlige og at vi skal passe oss for andre mennesker. Jeg håper ikke dette varer så lenge eller så står vi i fare for å glemme hva klemming, kroppskontakt og klapping er for noe, sier Steen til TV 2.

KLEMMEMANNEN: Komiker Fredrik Steen gleder seg til han kan klemme igjen. Foto: Privat

Blikkontakt

Komikeren tror at den første klemmen etter pandemien blir rørende og at den blir veldig god. Han har mange kollegaer og venner som går og venter på å gi hverandre en god klem. I mellomtiden mener han at vi kan øve på andre ting.

– Vi går rundt og venter på å klemme på hverandre igjen. I mellomtiden kan vi kanskje øve oss på blikkontakt, det er noe vi ikke er så gode på. Det å kunne se på hverandre litt mer og ta tid til å feste blikket, det er noe vi kan øve på mens vi venter, sier komikeren.