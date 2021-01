«Kjære Raymond! Barn og unge holder ikke ut lenger»

Av: Tonje Haugen, fastlege og håndballmamma

(Innlegget sto først på trykk i Aftenposten)

Mandag lettet regjeringen på de strenge nasjonale tiltakene for barn og unge og åpnet for fritidsaktiviteter og innendørs trening. Oslo har ikke bestemt seg.

Jeg jobber som fastlege og har vært bakvakt for smittevernteam i Oslo i 2020. Jeg sitter i styret i Ullern håndball. Jeg er nok litt over gjennomsnittet engasjert i pandemien vi står i.

Tonje Haugen Foto: Privat

Bekymret

Men jeg er også bekymret. Jeg er bekymret for de unges psykiske og fysiske helse. I snart ett år har barna våre vært rammet på hardest vis av denne pandemien vi alle er så lei av.

Hvor stor smittespredning har vi egentlig hatt i breddeidretten? Er tallet høyt nok til å forsvare total nedstengning og en forringelse av ungdommens psykiske og fysiske helse?

Mine barn spiller håndball. Tre-fire treningsøkter i uken, kamper i alle helger. Cuper. Sosiale samlinger. I Oslo er all innendørsidrett nedstengt. På fotballtrening står de i en firkant og sparker ball til hverandre.

Desperat

Idrettsklubbene forsøker desperat å holde motivasjonen oppe. Vi har live trening på Facebook og løpetrening i ti minus. Men barna savner idretten sin. De er møkklei av å løpe ute, sparke i firkant og drive styrketrening i egen stue. De savner lagkompisene sine. De savner trenerne sine. De savner å kaste ball.

Vi kommer til å oppleve et stort frafall, kanskje spesielt blant dem mellom 12 og 18 år. Undersøkelser viser at det sosiale er den viktigste motivasjonen for å drive idrett. Idrett fremmer både psykisk og fysisk helse.

På jobb snakker jeg daglig med ungdommer. De kommer til meg og er lei. Lei av å være alene, lei av å sitte på skjerm hele kvelden. Noen har resignert. De blir deprimerte og isolerte.

Sosial angst

De blir passive, de utvikler sosial angst. De har mistet motivasjonen til å trene. De kommer til å slutte med fotball. Slutte med håndball. Slutte med svømming. Hva skal jeg si til dem? Hold ut litt til?

Barneombud Inga Bejer Engh har uttalt: «Regjeringen har satt seg som mål at tiltaksbyrden for barn og unge skal være så lav som mulig. Da må regjeringen sørge for at dette blir en realitet.»

Største byrden

I dag er det barn og unge som bærer den største tiltaksbyrden.

Det finnes ingen dokumentasjon på at det er stor smittespredning blant barn og unge. Tvert imot. Barn og unge ser ut til i liten grad å spre smitte. Folkehelseinstituttet har publisert en studie der de har kartlagt smitteveien fra 13 barn ved barneskoler i Oslo og Viken. 1 prosent av nærkontaktene testet positivt. Det er et svært lavt tall.

Kjære Raymond Johansen. Vær så snill og åpne opp for at også barn og ungdom i Oslo kan vende tilbake til sine fritidsaktiviteter.



Vi har ingen å miste. Vi må hindre psykisk og fysisk uhelse hos vår ungdom.

Breddeidretten tar på største alvor sitt samfunnsansvar for å hindre smittespredning. Idretten har innarbeidet gode smitteverntiltak. Med pågående parallell vaksinering av de mest sårbare i samfunnet vårt vil det være trygt å åpne opp våre idrettshaller.

«Hold ut» er utdatert og oppbrukt. Barn og unge holder ikke ut lenger.