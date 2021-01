Ber Ødegaard slutte å sutre: – Du har kommet gråtende til Madrid

Etter å ha blitt utelatt fra Real Madrids tropp til cupkampen mot Alcoyano har spekulasjonene om Martin Ødegaards fremtid eksplodert.

Drammenseren pryder de fleste sportsavisene i Spania. Det er hovedoppslaget og dekker nesten hele fronten i onsdagens Marca-utgave.

«Ødegaard vil dra» står det i store bokstaver på forsiden. Tittelen står til et bilde av nordmannen og Real Madrid-trener Zinédine Zidane.

Spaltist i Marca, Raúl Varela, mener Ødegaard må slutte å sutre.

«Du har kommet gråtende til Real Madrid. For all del, du har spilt bra. Veldig bra. For Real Madrid også, selv om det kan telles på en hånd. Avgjørelsen til Zidane er vanskelig å forstå, men å forlate skipet etter første tilbakeslag virker som å gå inn i en svingdør som ikke treffer deg. Vi lever for fort. Med for mye angst og vi er ikke vant til å lide. Selvsagt har Zidane lovet et paradis som han ikke kan gi akkurat nå. Selvsagt er det grunn til å tro at franskmannen ikke er rettferdig eller ikke gjør de riktige valgene når han tar ut midtbanen, men å innta offerrollen er ikke riktig vei å gå med Zidane.»

«Zidane ville beskytte Martin. Men i øyeblikkene han føler seg ensom eller svak, blir nordmannen som en laks som svømmer mot strømmen på vei hjem. Naturens lover, kaller de det. Men i fotball er det de andre som seirer. Klarer du ikke å slå ned døren, gråter du. Og til Real Madrid har du kommet gråtende.»

Tirsdag skrev Marca at Ødegaard selv har bedt om å få forlate Real Madrid på lån.

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué bekrefter at det stemmer.

– Det er sant at han har bedt om å forlate Real Madrid på lån til en klubb der han kan få mer spilletid. For han er utviklingen det viktigste. Han har bare spilt fem minutter i løpet av de siste fem kampene. Det er ikke godt nok i det som er det viktigste punktet i karrieren for å utvikle seg, sier Balagué.

Martin Ødegaard skulle opprinnelig vært på lån i Real Sociedad ett år til, men ble hentet tilbake til hovedstaden i sommer på bestilling fra Zinedine Zidane.

Nå tror Balagué at 22-åringen blir lånt ut igjen.

– Han kommer ikke til å bli i Real Madrid, for han får ikke spilletiden han ønsker. Vi kommer snart til en periode der Real Madrid ikke kan tape kamper. Hver kamp blir som en finale. Tiden for å gi spillere sjansen blir mindre, så det er best om han går videre. Real Sociedad, som jakter på Champions League-fotball neste sesong, vil nok ikke takke nei til å hente Ødegaard tilbake, sier han til TV 2.