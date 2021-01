Influensere nekter å svare i media: – Det er samme taktikk som Trump

GOD KVELD NORGE (TV 2): Presseekspert mener det er et demokratisk problem at maktpersoner ikke svarer på kritikk fra journalister.

– Vi ser det hos politikere, hos næringslivstopper, og nå også hos influensere. De unngår å møte journalister som stiller kritiske spørsmål og bruker heller egne kanaler til å svare for seg. Dette er den samme taktikken som Donald Trump bruker.

Det sier ekspert på presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, til God kveld Norge.

PRESSE UNDER PRESS: Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen synes utviklingen er uheldig. Foto: Pressefoto/IJ

Han mener det er en uheldig utvikling.

– Influensere som tar en stor plass i det offentlige rom og som har mange følgere, må også regne med å bli konfrontert for sine handlinger. For både samfunnet og demokratiet er det en uheldig utvikling når dette skjer i deres egne kanaler og ikke i den åpne pressen, mener han.

Bruker Instagram for å svare

Flere influensere har vært i hardt vær under koronapandemien for å ikke ha tatt myndighetenes anbefalinger på alvor.

Sist ut er Isabel Raad (26) og Sofie Karlstad (23), som begge har blitt kritisert for å ignorere regjeringens reiseråd.

De har blitt kontaktet av flere journalister gjentatte ganger, men har valgt å heller bruke egne kanaler til å svare.

Mens Isabel Raad har forsvart seg i videoer og postet en rekke tekstmeldinger fra journalister, har Sofie Karlstad lagt ut en tekst på sin «story» på Instagram.

SVARER I EGEN KANAL: Influenser Sofie Karlstad vil ikke snakke med pressen. Foto: Skjermdump/@sofiekarlstad

Det samme skjedde da Sophie Elise Isachsen (26) postet et bilde hvor hun kysser influenser-kollega Anniken Jørgensen (25). Kritikken for å ha brutt smittevernet haglet, men Sophie Elise, som har over 450 000 følgere på Instagram, ville ikke snakke med pressen.

Isteden brukte hun sin egen kanal på Instagram til å svare på kritikken, hvor hun blant annet skrev:

– Jeg får veldig lite ut av krangling frem og tilbake på sosiale medier, men enkelte elsker det og bruker det jo som drivstoff for å kjøre på videre. Det orker jeg ikke, og orker heller ikke å starte en offentlig greie med noen. Så dette er alt jeg har å si.

– Kritikk er ikke hets

Bodahl-Johansen mener det er problematisk når influensere knebler en debatt som burde vært tatt i pressen.

– Det er en menneskerett å si nei til å bli intervjuet av journalister, men enten man er politiker, næringslivsleder eller influenser med veldig mange følgere, så kommer det med et ansvar. Det er kommersielle interesser i dette, og dermed må de også finne seg i å bli stilt kritiske spørsmål, mener presseetikeren.

Han får støtte av journalist og samfunnsdebattant Ingeborg Senneset.

– Det lages en slags forestilling om at vi i pressen er imot dem, at vi skal ta noen og at det er hets og personangrep, sier Senneset.

– Det blir en polarisering som ødelegger veldig for samfunnsdebatten. Vi vil bare vite hva de har tenkt. Kritikk er ikke hets, og kritikk er ikke farlig, fortsetter hun.

– Det føles mer riktig med egen kanal

Isabel Raad og Sofie Karlstad har ikke svart på God kveld Norges gjentatte henvendelser.

Sophie Elise blir forelagt presseetikerens kritikk, og skriver i en tekstmelding til God kveld Norge:

– Jeg personlig har ikke noe imot å svare på kritikk eller spørsmål. Det har jeg gjort flere ganger, også via pressen, men har ofte opplevd å få deler av det jeg sier kuttet bort, eller sitater fra gammelt av lagt til, som dermed skaper et feilaktig bilde av hva jeg prøver å formidle. Derfor føles det noen ganger mer riktig å uttale seg via egne kanaler, da får alle følgerne mine det med seg (som de ikke alltid gjør med en nyhetssak og derfor fortsetter spørsmålene på innboks), instagrammen er også åpen for alle, slik at journalister gjerne kan hente svarene mine derfra. Jeg gir alltid pressen full frihet til å sitere meg derfra, skriver Sophie Elise.

Hun fortsetter:

VANLIG PRAKSIS: Sophie Elise sier det føles mer riktig å bruke egen kanal til å svare kritikere. Foto: Vidar Ruud

– På egen story har man også frihet til å skrive mer, eller gjøre det om til videoformat. Om noen ber meg om et lengre intervju hvor man faktisk får snakket ordentlig, takkes det ofte ja til fra min side. Men hastige telefonsamtaler fra en journalist som må ha svar asap, er ikke den beste måten å få uttrykt seg på. Det er veldig vanlig, enten du er en liten influencer i Norge eller Kim Kardashian å svare fra egen kanal, avslutter hun.

Stiller krav også til pressen

Senneset, som selv er journalist, synes det er en trist tendens. Hun mener at pressen må passe på å ikke bare bli en «dilter» for influenserne.

IKKE BARE DILTE ETTER: Senneset mener at også pressen har et ansvar. Foto: Kristoffer Myhre

– Pressen bør kjenne sin besøkelsestid, og ikke bare dilte etter for å anmelde og vise frem. Vi må også sette krav, understreker hun.

Presseetiker Bodahl-Johansen er enig.

– Den journalistiske metoden går ikke av moten, men vi ser at den er under press og under angrep fra mennesker som vil gå utenom journalistikken, hvor de selv vil velge hva de skal svare på, sier han.

Han håper de siste fire årene med Donald Trump i USA har fått flere til i forstå viktigheten av en fri og uavhengig presse.

– Mange letteriggjorde journalistens portvokterrolle da sosiale medier kom, men jeg tror at mange har skjønt at den er nødvendig, særlig etter det man har sett med Trump i USA, sier han.