Tok farvel med Marius (29) og Lisbeth (54)

Gravferdsseremonien i Bekkelaget kirke i Oslo startet onsdag klokken 11.

Seremonien for Marius Brustad (29) og Lisbeth Neraas (54) var et privat og personlig farvel med familie og venner.

Også redningsmannskaper fra Øvre Romerike Brann var til stede for å vise støtte.

Brustad var på besøk hos sin mor da det massive kvikkleirskredet gikk i Gjerdrum natt til onsdag 30. desember.

Bilder fra før seremonien i Bekklaget kirke. Foto: Torstein Bøe / NTB

«Én klem til»

Familien har tidligere offentliggjort et minneord som pressen har fått lov til å publisere.

«Vi håpet til det siste på at et mirakel ville gi dem tilbake til oss. Vi skulle så gjerne gitt dem bare én klem til!», sto det i minneordet etter beskjeden om at de var funnet omkommet ble kjent.

Bekkelaget kirke fra utsiden. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I minneordet sto det også at 29-åringen var en stor gledesspreder.

«Du var et forbilde for dine brødre og en sønn man bare kunne drømme om. Du var en bærebjelke i familien, og hadde venner på ethvert sted du besøkte. Den store mengden hilsener vi har mottatt er beviset på ditt nettverk og hvor mye du betydde for så mange. Du var også barnebarnet, nevøen og fetteren – alltid med et stort smil om munnen og utstrakte armer klar for en god klem. Du vil bli dypt savnet», heter det i uttalelsen.

Dypt savnet

Hans mor blir også dypt savnet av familien.

Bilde fra Bekkelaget kirke før seremonien. Foto: Torstein Bøe / NTB

«Vi kommer til å savne vår mor, søster, tante, svigerinne og datter for all kjærlighet, omtenksomhet og støtte du alltid ga til oss rundt deg. Du har inspirert til å ha omtanke for alle mennesker rundt oss på tvers av bakgrunn og forskjeller. Vi er utrolig takknemlige for at du alltid var der – uansett hva vi trengte», skrev de i starten av januar.

Ti personer omkom i leirskredet som gikk på Ask i Gjerdrum. Sju av dem er funnet og identifisert, mens søk etter de tre andre omkomne pågår fortsatt.

Ni bygg med i alt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet. I tillegg ble rundt tusen personer evakuert fra området.